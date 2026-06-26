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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 14.180.301 MWh con respecto a los 13.982.107 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 71.29 euros el MWh, unos 87.5 euros
menos
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 27 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 151,43 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|151.43 euros
|De 23:00 a 24:00
|145.01 euros
|De 0:00 a 1:00
|140.24 euros
|De 1:00 a 2:00
|130.69 euros
|De 21:00 a 22:00
|127.19 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 27 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.01 euros
|De 12:00 a 13:00
|0.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|140.24
|De 1:00 a 2:00
|130.69
|De 2:00 a 3:00
|120.41
|De 3:00 a 4:00
|118.7
|De 4:00 a 5:00
|119.19
|De 5:00 a 6:00
|119.19
|De 6:00 a 7:00
|119.33
|De 7:00 a 8:00
|119.19
|De 8:00 a 9:00
|118.85
|De 9:00 a 10:00
|75.2
|De 10:00 a 11:00
|20.01
|De 11:00 a 12:00
|0.01
|De 12:00 a 13:00
|0.0
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.0
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|-0.01
|De 17:00 a 18:00
|0.0
|De 18:00 a 19:00
|0.65
|De 19:00 a 20:00
|5.41
|De 20:00 a 21:00
|80.3
|De 21:00 a 22:00
|127.19
|De 22:00 a 23:00
|151.43
|De 23:00 a 24:00
|145.01
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.