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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 14.180.301 MWh con respecto a los 13.982.107 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 71.29 euros el MWh, unos 87.5 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 27 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 151,43 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 151.43 euros 
De 23:00 a 24:00  145.01 euros 
De 0:00 a 1:00  140.24 euros 
De 1:00 a 2:00 130.69 euros 
De 21:00 a 22:00 127.19 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 27 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 15:00 a 16:00 -0.01 euros 
De 16:00 a 17:00  -0.01 euros 
De 12:00 a 13:00  0.0 euros 
De 13:00 a 14:00  0.0 euros 
De 14:00 a 15:00  0.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00140.24
De 1:00 a 2:00130.69
De 2:00 a 3:00120.41
De 3:00 a 4:00118.7
De 4:00 a 5:00119.19
De 5:00 a 6:00119.19
De 6:00 a 7:00119.33
De 7:00 a 8:00119.19
De 8:00 a 9:00118.85
De 9:00 a 10:0075.2
De 10:00 a 11:0020.01
De 11:00 a 12:000.01
De 12:00 a 13:000.0
De 13:00 a 14:000.0
De 14:00 a 15:000.0
De 15:00 a 16:00-0.01
De 16:00 a 17:00-0.01
De 17:00 a 18:000.0
De 18:00 a 19:000.65
De 19:00 a 20:005.41
De 20:00 a 21:0080.3
De 21:00 a 22:00127.19
De 22:00 a 23:00151.43
De 23:00 a 24:00145.01
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no estés en ellas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.