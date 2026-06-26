Steelgran Componentes, una de las fábricas más emblemáticas del sector metalúrgico en Andalucía, bajó definitivamente la persiana tras más de dos décadas de actividad en Pulianas (Granada). El cierre, consumado en marzo de 2026, deja sin empleo a 49 trabajadores (casi la totalidad de la plantilla) y representa un nuevo golpe para la industria manufacturera del sur de España.

Ubicada en la Carretera de Pulianas Km 6, en las antiguas instalaciones de Portinox, Steelgran se especializaba en la fabricación de campanas extractoras de cocina y componentes de acero inoxidable. Durante sus 20 años de historia, la empresa se consolidó como referencia en el sector, suministrando productos de calidad para el mercado nacional e internacional bajo el paraguas de Grupo Teka.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Shutterstock

El motivo del cierre de esta empresa tras 20 años

El proceso de cierre se aceleró tras la venta de Teka al gigante chino Midea en 2024. La multinacional decidió trasladar la producción de campanas extractoras y componentes de acero inoxidable a la fábrica de Teka en Portugal (concretamente en Ílhavo), con el objetivo de optimizar costes y centralizar operaciones en la Península Ibérica.

La producción se detuvo a finales de 2025 y el cierre definitivo se ejecutó en marzo de 2026 . Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de reestructuración europea por parte de Midea, que prioriza la eficiencia operativa en un contexto de competencia global intensa.

Los empleados llegaron a un acuerdo laboral para recibir indemnizaciones

Ante el anuncio del ERE de extinción, los trabajadores, representados mayoritariamente por CCOO, lograron un acuerdo indemnizatorio que evitó la huelga y garantizó la paz social hasta el cierre. El pacto, ratificado en asamblea con 43 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, incluyó:

Indemnizaciones de 45 días por año trabajado, con tope de 42 mensualidades, aplicables a toda la plantilla según convenio.

Reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores.

Para empleados con al menos 6 años de antigüedad: opción de recolocación externa o un complemento de 4000 euros.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Sindicato CCOO

Javier Trapero, presidente del comité de empresa (CCOO), habló mediante un comunicado y valoró positivamente el acuerdo por evitar confrontaciones y asegurar condiciones dignas para una plantilla con alta antigüedad media (muchos superaban los 20-25 años en la empresa y rondaban los 50 años de edad).

El impacto en la industria granadina

Este cierre se suma a otras dificultades que ha enfrentado la industria metalúrgica en Granada y Andalucía. Aunque la planta vecina de Thielmann (dedicada a barriles de cerveza) continuó operando bajo nueva propiedad (Irestal), la pérdida de Steelgran afecta a empleos cualificados en transformación de acero inoxidable, un sector con menor oferta de recolocación inmediata en la zona metropolitana.

Muchos afectados enfrentan ahora el reto de reinventarse laboralmente en un mercado donde la deslocalización industrial se ha convertido en tendencia recurrente.

Casos como este ilustran los desafíos de la globalización: la competencia de costes más bajos en otros países de la UE y la presión de grandes multinacionales por optimizar cadenas de suministro.