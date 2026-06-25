La demanda de energía en España del viernes registró hasta los 13.982.107 MWh con respecto a los 14.329.300 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 79.56 euros a 87.55 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 26 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 150,01 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 150.01 euros De 23:00 a 24:00 145.01 euros De 7:00 a 8:00 137.5 euros De 21:00 a 22:00 131.0 euros De 8:00 a 9:00 127.42 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 26 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 4,4 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 4.4 euros De 16:00 a 17:00 5.41 euros De 14:00 a 15:00 10.0 euros De 17:00 a 18:00 20.0 euros De 13:00 a 14:00 24.11 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 127.09 De 1:00 a 2:00 123.59 De 2:00 a 3:00 122.4 De 3:00 a 4:00 118.59 De 4:00 a 5:00 117.34 De 5:00 a 6:00 116.78 De 6:00 a 7:00 122.59 De 7:00 a 8:00 137.5 De 8:00 a 9:00 127.42 De 9:00 a 10:00 115.01 De 10:00 a 11:00 79.13 De 11:00 a 12:00 62.11 De 12:00 a 13:00 37.01 De 13:00 a 14:00 24.11 De 14:00 a 15:00 10.0 De 15:00 a 16:00 4.4 De 16:00 a 17:00 5.41 De 17:00 a 18:00 20.0 De 18:00 a 19:00 34.41 De 19:00 a 20:00 70.1 De 20:00 a 21:00 100.1 De 21:00 a 22:00 131.0 De 22:00 a 23:00 150.01 De 23:00 a 24:00 145.01

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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