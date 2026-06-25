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La demanda de energía en España del viernes registró hasta los 13.982.107 MWh con respecto a los 14.329.300 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 79.56 euros a 87.55 euros el MWh.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 26 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 150,01 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|150.01 euros
|De 23:00 a 24:00
|145.01 euros
|De 7:00 a 8:00
|137.5 euros
|De 21:00 a 22:00
|131.0 euros
|De 8:00 a 9:00
|127.42 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 26 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 4,4 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|4.4 euros
|De 16:00 a 17:00
|5.41 euros
|De 14:00 a 15:00
|10.0 euros
|De 17:00 a 18:00
|20.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|24.11 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|127.09
|De 1:00 a 2:00
|123.59
|De 2:00 a 3:00
|122.4
|De 3:00 a 4:00
|118.59
|De 4:00 a 5:00
|117.34
|De 5:00 a 6:00
|116.78
|De 6:00 a 7:00
|122.59
|De 7:00 a 8:00
|137.5
|De 8:00 a 9:00
|127.42
|De 9:00 a 10:00
|115.01
|De 10:00 a 11:00
|79.13
|De 11:00 a 12:00
|62.11
|De 12:00 a 13:00
|37.01
|De 13:00 a 14:00
|24.11
|De 14:00 a 15:00
|10.0
|De 15:00 a 16:00
|4.4
|De 16:00 a 17:00
|5.41
|De 17:00 a 18:00
|20.0
|De 18:00 a 19:00
|34.41
|De 19:00 a 20:00
|70.1
|De 20:00 a 21:00
|100.1
|De 21:00 a 22:00
|131.0
|De 22:00 a 23:00
|150.01
|De 23:00 a 24:00
|145.01
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Revisa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y mermar la necesidad de encender las lámparas.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.