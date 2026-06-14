Oficial y confirmado | El Gobierno cobrará impuestos a todos los que vivan gratis en una propiedad de sus padres.

La Agencia Tributaria ha confirmado una serie de medidas de control que impactan directamente en miles de familias que ceden inmuebles a sus hijos. En un contexto de máxima presión fiscal sobre el sector inmobiliario, el Gobierno de España ha ratificado que habitar una vivienda sin pagar alquiler no exime de las obligaciones tributarias y puede desencadenar severos requerimientos económicos si no se justifica correctamente ante el fisco.

La normativa es clara sobre los movimientos de patrimonio familiar. Para Hacienda, ceder el uso de un piso o una casa activa por defecto la “presunción de onerosidad”. Esto significa que la Administración asume que toda cesión genera ingresos por alquiler y, por lo tanto, el propietario debe declarar un rendimiento del capital inmobiliario en su declaración de la Renta, independientemente del vínculo sanguíneo con el ocupante.

El castigo de Hacienda por la vivienda “gratis”

La trampa para muchas familias radica en el desconocimiento de la ley. Si un padre permite que su hijo viva en un inmueble sin firmar ningún acuerdo oficial, el fisco actuará como si existiera un alquiler encubierto. El impacto es directo al bolsillo del propietario: la Agencia Tributaria no solo exigirá el pago de los impuestos evadidos por ese supuesto alquiler, sino que abre la puerta a sanciones económicas y posibles embargos por ocultación de información patrimonial.

Incluso si se demuestra que la vivienda se cede a coste cero, la ley tributaria establece que el propietario seguirá obligado a pagar anualmente una imputación de rentas inmobiliarias, calculada sobre el 1,1% o el 2% del valor catastral de la propiedad.

El único documento que frena las multas mayores

Existe una única vía legal para evitar que Hacienda te cobre impuestos por un alquiler fantasma, y requiere un trámite específico. Los padres e hijos deben demostrar fehacientemente que la cesión del inmueble se realiza sin ningún tipo de contraprestación económica. Para ello, es indispensable redactar y registrar un contrato de comodato.

Este documento certifica ante el Estado que el uso de la propiedad es un préstamo estrictamente gratuito. Sin embargo, no basta con firmarlo en privado. Para que tenga total validez ante una inspección, el contrato debe presentarse ante la oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma correspondiente. Solo con este paso certificado, los inspectores de Hacienda frenarán las reclamaciones por rentas presuntas y evitarás la multa mayor.