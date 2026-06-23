La demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 14.285.571 MWh con respecto a los 12.466.949 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 112.42 euros a 95.29 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 24 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 146,5 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 146.5 euros De 0:00 a 1:00 142.46 euros De 23:00 a 24:00 130.16 euros De 7:00 a 8:00 129.83 euros De 1:00 a 2:00 129.69 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 24 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 28 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 28.0 euros De 14:00 a 15:00 30.86 euros De 13:00 a 14:00 38.1 euros De 16:00 a 17:00 38.1 euros De 12:00 a 13:00 51.68 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 142.46 De 1:00 a 2:00 129.69 De 2:00 a 3:00 128.08 De 3:00 a 4:00 128.08 De 4:00 a 5:00 124.27 De 5:00 a 6:00 124.46 De 6:00 a 7:00 128.08 De 7:00 a 8:00 129.83 De 8:00 a 9:00 128.08 De 9:00 a 10:00 100.0 De 10:00 a 11:00 74.81 De 11:00 a 12:00 71.23 De 12:00 a 13:00 51.68 De 13:00 a 14:00 38.1 De 14:00 a 15:00 30.86 De 15:00 a 16:00 28.0 De 16:00 a 17:00 38.1 De 17:00 a 18:00 55.01 De 18:00 a 19:00 55.01 De 19:00 a 20:00 75.0 De 20:00 a 21:00 101.31 De 21:00 a 22:00 128.08 De 22:00 a 23:00 146.5 De 23:00 a 24:00 130.16

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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