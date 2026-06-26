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Los consumidores con tarifa regulada ya pueden consultar el precio de la electricidad para este viernes. La jornada presenta diferencias importantes entre las horas más económicas y las más caras, por lo que planificar el uso de electrodomésticos puede suponer un ahorro en la factura.

El precio medio de la electricidad para hoy es de 0,1503 €/kWh. La hora más barata será de 15:00 a 16:00, con un precio de 0,04389 €/kWh, mientras que la más cara se registrará entre 21:00 y 22:00, cuando alcanzará los 0,2796 €/kWh.

¿Cuáles son las horas más baratas para consumir electricidad?

Las franjas con los precios más bajos del día son las siguientes:

  • 15:00 a 16:00: 0,04389 €/kWh
  • 16:00 a 17:00: 0,0479 €/kWh
  • 14:00 a 15:00: 0,0493 €/kWh

Durante este tramo de la tarde resulta más conveniente utilizar electrodomésticos de alto consumo, como la lavadora, el lavavajillas, el horno o poner a cargar un vehículo eléctrico.

Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Qué horas conviene evitar?

Los precios más elevados de la jornada se concentran en la noche:

  • 21:00 a 22:00: 0,2796 €/kWh
  • 20:00 a 21:00: 0,2475 €/kWh
  • 22:00 a 23:00: 0,2152 €/kWh

Si es posible, conviene posponer los consumos intensivos fuera de esa franja para reducir el coste de la factura eléctrica.

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¿Dónde consultar el precio oficial de la luz?

La referencia oficial de los precios horarios de la electricidad corresponde a la Red Eléctrica de España (REE). Además, el portal de datos abiertos del Gobierno recuerda que los precios se actualizan cada día y que los correspondientes a la jornada siguiente se publican a partir de las 21:00 horas.