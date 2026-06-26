Precio de la luz hoy en España: estas son las horas más baratas y más caras para ahorrar en la factura

Los consumidores con tarifa regulada ya pueden consultar el precio de la electricidad para este viernes. La jornada presenta diferencias importantes entre las horas más económicas y las más caras, por lo que planificar el uso de electrodomésticos puede suponer un ahorro en la factura.

El precio medio de la electricidad para hoy es de 0,1503 €/kWh. La hora más barata será de 15:00 a 16:00, con un precio de 0,04389 €/kWh, mientras que la más cara se registrará entre 21:00 y 22:00, cuando alcanzará los 0,2796 €/kWh.

¿Cuáles son las horas más baratas para consumir electricidad?

Las franjas con los precios más bajos del día son las siguientes:

15:00 a 16:00: 0,04389 €/kWh

16:00 a 17:00: 0,0479 €/kWh

14:00 a 15:00: 0,0493 €/kWh

Durante este tramo de la tarde resulta más conveniente utilizar electrodomésticos de alto consumo, como la lavadora, el lavavajillas, el horno o poner a cargar un vehículo eléctrico.

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¿Qué horas conviene evitar?

Los precios más elevados de la jornada se concentran en la noche:

21:00 a 22:00: 0,2796 €/kWh

20:00 a 21:00: 0,2475 €/kWh

22:00 a 23:00: 0,2152 €/kWh

Si es posible, conviene posponer los consumos intensivos fuera de esa franja para reducir el coste de la factura eléctrica.

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¿Dónde consultar el precio oficial de la luz?

La referencia oficial de los precios horarios de la electricidad corresponde a la Red Eléctrica de España (REE). Además, el portal de datos abiertos del Gobierno recuerda que los precios se actualizan cada día y que los correspondientes a la jornada siguiente se publican a partir de las 21:00 horas.