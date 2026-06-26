Una mujer reacciona este jueves, a las afueras de un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.

El Gobierno de España confirmó este viernes un empeoramiento del balance de ciudadanos españoles afectados por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que cuatro españoles fallecieron, 99 permanecen sin localizar y otros cuatro fueron encontrados con vida, aunque continúan atrapados bajo los escombros mientras avanzan las tareas de rescate.

Las autoridades venezolanas elevaron el balance general de la tragedia a 235 muertos y más de 4300 heridos , en una de las mayores emergencias humanitarias registradas en el país en los últimos años.

España mantiene desplegado un amplio operativo de asistencia y trabaja para evacuar a un grupo de turistas españoles que quedó bloqueado por el desastre.

Personas en la calle en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 2,5 que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos y personas entre los escombros de los edificios derruidos. Fuente: EFE Rayner Peña R

¿Cómo avanza la asistencia a los españoles afectados?

Albares explicó que un avión militar español ya aterrizó en Venezuela con personal especializado y material de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y equipos de rescate de la Comunidad de Madrid.

El ministro señaló que la prioridad inmediata consiste en localizar a los ciudadanos españoles cuyo paradero aún se desconoce, rescatar a quienes permanecen atrapados y organizar la repatriación de los turistas que no pueden abandonar el país por sus propios medios.

Asimismo, destacó que la Embajada de España en Caracas, el Consulado General y la Unidad de Emergencia Consular continúan trabajando de forma permanente para atender a los afectados.

Exteriores pidió especialmente a los españoles que se encontraban en Venezuela por turismo, trabajo u otros motivos y que no estuvieran registrados en el consulado que contacten cuanto antes con las autoridades diplomáticas.

Terremoto en Venezuela (EFE/ Boris Vergara)

¿Qué ayuda humanitaria ha movilizado España?

El Ministerio de Asuntos Exteriores recordó que la AECID ya activó un primer paquete de ayuda por valor de un millón de euros, destinado a cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada mediante la Federación Internacional de la Cruz Roja.

España también participa en los principales fondos internacionales de respuesta a emergencias. La Federación Internacional de la Cruz Roja movilizó dos millones de francos suizos para las primeras operaciones de asistencia, mientras que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas activó un fondo de 15 millones de dólares para apoyar las labores de rescate, atención sanitaria y asistencia humanitaria en las zonas devastadas.

El Gobierno español mantiene operativas las líneas de emergencia consular y continuará actualizando la situación de los ciudadanos españoles conforme avancen las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno.