Se aproxima un gran diluvio de 72 horas que provocará un aumento de las lluvias y las precipitaciones en gran parte del país.

Después de varios días marcados por el intenso calor, España se prepara para un importante cambio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET ) prevé un episodio de inestabilidad que se prolongará durante 72 horas y favorecerá el desarrollo de tormentas y un aumento de las precipitaciones en amplias zonas del país, especialmente entre el viernes y el domingo.

Aunque las altas temperaturas seguirán presentes en buena parte del territorio, la entrada de aire atlántico impulsará la formación de nubes de evolución y dejará lluvias en el cuadrante noroeste, además de tormentas que podrían extenderse a otras regiones del norte y del interior peninsular durante el fin de semana.

¿Qué zonas serán las más afectadas por las tormentas?

El cambio de tiempo comenzará a notarse este viernes con la llegada de un flujo atlántico que dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y otras zonas del cuadrante noroeste. La AEMET prevé lluvias, en general débiles, aunque persistentes en algunos sectores, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad en áreas montañosas.

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Además, no se descartan chubascos y tormentas aisladas en Cantabria, el País Vasco y Navarra. La situación evolucionará durante el sábado con avisos amarillos por tormentas en el Pirineo navarro, mientras que el domingo la inestabilidad alcanzará también puntos de Aragón y Castilla-La Mancha, donde las tormentas podrán desarrollarse durante la tarde.

Los meteorólogos señalan que este episodio no supondrá lluvias continuas en toda España, sino un incremento de la inestabilidad que favorecerá precipitaciones irregulares y tormentosas, especialmente en el norte y en zonas del interior.

¿Desaparece el calor con la llegada de las lluvias?

A pesar del aumento de la inestabilidad, el calor continuará como protagonista en muchas comunidades. Las temperaturas seguirán por encima de los 34 grados en numerosas zonas del este peninsular, el valle del Ebro y Baleares, mientras que los valores más elevados podrán acercarse a los 38 grados en algunos puntos de Aragón y Cataluña.

El calor continuará como protagonista en muchas comunidades. NA

Durante el sábado persistirán los avisos amarillos por altas temperaturas en Aragón , Baleares , Castilla-La Mancha , Cataluña , Navarra y La Rioja . El domingo las alertas se concentrarán principalmente en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña, con máximas próximas a los 36 grados.

Ante esta combinación de calor intenso y tormentas, la AEMET recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, hidratarse de forma constante y extremar la precaución en las zonas donde puedan producirse tormentas con aparato eléctrico o lluvias localmente intensas.