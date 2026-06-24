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Este jueves, 25 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 79.56 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.675 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 25 de junio?
A lo largo del jueves, 25 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 147,81 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|147.81 euros
|De 21:00 a 22:00
|135.12 euros
|De 23:00 a 24:00
|131.09 euros
|De 0:00 a 1:00
|128.82 euros
|De 1:00 a 2:00
|127.07 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 25 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 1,16 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|1.16 euros
|De 14:00 a 15:00
|1.42 euros
|De 13:00 a 14:00
|2.13 euros
|De 16:00 a 17:00
|3.03 euros
|De 12:00 a 13:00
|7.21 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|128.82
|De 1:00 a 2:00
|127.07
|De 2:00 a 3:00
|117.15
|De 3:00 a 4:00
|115.96
|De 4:00 a 5:00
|115.78
|De 5:00 a 6:00
|115.46
|De 6:00 a 7:00
|118.52
|De 7:00 a 8:00
|119.61
|De 8:00 a 9:00
|106.5
|De 9:00 a 10:00
|88.95
|De 10:00 a 11:00
|64.42
|De 11:00 a 12:00
|27.2
|De 12:00 a 13:00
|7.21
|De 13:00 a 14:00
|2.13
|De 14:00 a 15:00
|1.42
|De 15:00 a 16:00
|1.16
|De 16:00 a 17:00
|3.03
|De 17:00 a 18:00
|14.28
|De 18:00 a 19:00
|38.66
|De 19:00 a 20:00
|68.48
|De 20:00 a 21:00
|113.72
|De 21:00 a 22:00
|135.12
|De 22:00 a 23:00
|147.81
|De 23:00 a 24:00
|131.09
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y bajar la necesidad de encender las lúces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.