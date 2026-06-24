Este jueves, 25 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 79.56 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.675 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 25 de junio?

A lo largo del jueves, 25 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 147,81 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 147.81 euros De 21:00 a 22:00 135.12 euros De 23:00 a 24:00 131.09 euros De 0:00 a 1:00 128.82 euros De 1:00 a 2:00 127.07 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 25 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 1,16 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 1.16 euros De 14:00 a 15:00 1.42 euros De 13:00 a 14:00 2.13 euros De 16:00 a 17:00 3.03 euros De 12:00 a 13:00 7.21 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 128.82 De 1:00 a 2:00 127.07 De 2:00 a 3:00 117.15 De 3:00 a 4:00 115.96 De 4:00 a 5:00 115.78 De 5:00 a 6:00 115.46 De 6:00 a 7:00 118.52 De 7:00 a 8:00 119.61 De 8:00 a 9:00 106.5 De 9:00 a 10:00 88.95 De 10:00 a 11:00 64.42 De 11:00 a 12:00 27.2 De 12:00 a 13:00 7.21 De 13:00 a 14:00 2.13 De 14:00 a 15:00 1.42 De 15:00 a 16:00 1.16 De 16:00 a 17:00 3.03 De 17:00 a 18:00 14.28 De 18:00 a 19:00 38.66 De 19:00 a 20:00 68.48 De 20:00 a 21:00 113.72 De 21:00 a 22:00 135.12 De 22:00 a 23:00 147.81 De 23:00 a 24:00 131.09

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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