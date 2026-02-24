Este miércoles, 25 de febrero de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 29.98 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 624 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 105,18 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,76 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: