Este artículo se ha consolidado como la opción más elegida en el sector de cosméticos de Mercadona. Fuente: Freepik.es

En plena temporada de verano, Mercadona sorprende una vez más con innovaciones en su línea de cosméticos. Una de las propuestas más comentadas es un bálsamo labial que está conquistando a las mujeres en España, conocido por su eficacia al hidratar y también por su accesible precio de 2,60 euros.

La cadena de supermercados de origen valenciano ha introducido una estrella en sus estanterías, que rápidamente se ha convertido en un producto esencial en cualquier neceser de maquillaje, generando gran entusiasmo entre las compradoras.

Su fórmula única y sus beneficios lo han posicionado como uno de los favoritos de Mercadona. De hecho, la razón principal de la popularidad de este artículo es su capacidad para mantener los labios en perfecto estado sin necesidad de hacer una gran inversión.

Este labial se caracteriza por aportar humectación, brillo y protección a los labios. (Foto: Freepik.es)

Mercadona: ¿cuál es el bálsamo que las españolas usan en el verano y mantiene los labios hidratados?

El Bálsamo reparador labios Deliplus con aloe vera y vitamina E, disponible por 2,60 euros, es la nueva sensación en Mercadona. Este producto no solo hidrata y protege los labios, sino que también ayuda a repararlos y mantenerlos suaves gracias a su fórmula con aloe vera y vitamina E, ideal para el uso diario y para combatir la sequedad provocada por el frío, el viento o la exposición al sol.

Captura de pantalla / Mercadona

El Bálsamo reparador labios Deliplus está formulado con aloe vera y vitamina E, dos ingredientes reconocidos por sus propiedades hidratantes y protectoras. Su textura está pensada para proporcionar confort inmediato y ayudar a mantener los labios suaves durante todo el día.

Además de favorecer la hidratación diaria, este producto ofrece los siguientes beneficios para los labios:

Ayuda a prevenir la sequedad.

Contribuye a reparar los labios agrietados.

Protege la piel de los labios frente a las agresiones externas.

Aporta una sensación de suavidad y confort.

Gracias a su fórmula de uso diario, puede aplicarse tantas veces como sea necesario para mantener los labios hidratados y protegidos en cualquier época del año.

Mercadona: ¿cómo se puede combinar este bálsamo con otros cosméticos?

Este bálsamo reparador de labios puede utilizarse por sí solo para mantener los labios hidratados o aplicarse como base antes del pintalabios, ya que ayuda a mejorar la suavidad de los labios y favorece una aplicación más uniforme del color.

También puede combinarse con otros productos de maquillaje de Deliplus, como barras de labios, perfiles o brillos labiales, para completar el maquillaje sin renunciar al cuidado e hidratación de los labios durante el día.