Así son los nuevos supermercados de Mercadona: el modelo que acaba de estrenar en Madrid y llegará a más ciudades (foto: Shutterstock).

Mercadona continúa transformando sus supermercados en España con la expansión de su nuevo modelo “Tienda 9”, un formato que reorganiza por completo la distribución interior de los establecimientos y busca hacer la compra más rápida, intuitiva y eficiente.

La compañía acaba de inaugurar una nueva Tienda 9 en la calle Joaquín María López, 7 , en el distrito madrileño de Chamberí, tras una inversión de 9,2 millones de euros. El establecimiento cuenta con una plantilla de 48 trabajadores, de los cuales 28 corresponden a empleos de nueva creación.

No es, sin embargo, la primera Tienda 9 de la Comunidad de Madrid. El nuevo formato ya había llegado en junio a Valdemoro, donde Mercadona inauguró otro establecimiento tras invertir 6 millones de euros. La apertura de Chamberí supone ahora el desembarco del modelo en la propia ciudad de Madrid.

¿Cómo son las nuevas Tienda 9 de Mercadona?

La principal diferencia respecto del modelo anterior está en la organización interna. Mercadona pasa de estructurar el supermercado por secciones o “negocios” a hacerlo por procesos, con el objetivo de reducir desplazamientos de los trabajadores y conseguir una disposición más sencilla para los clientes.

Una de las novedades más visibles es el Obrador Central , que concentra en un mismo espacio las tareas de preparación de productos frescos que antes se realizaban en distintas zonas. Allí se agrupan procesos como el corte, la cocción y el envasado, lo que permite liberar superficie comercial y dedicar más espacio a los productos frescos en libre servicio.

El nuevo concepto también reorganiza los productos refrigerados y congelados para agruparlos de una manera más lógica y continua. Además, Mercadona quiere potenciar secciones como Listo para Comer , uno de los servicios que ha ganado mayor protagonismo en sus establecimientos durante los últimos años.

Así son los nuevos supermercados de Mercadona: el modelo que acaba de estrenar en Madrid y llegará a más ciudades (foto: Wikimedia Commons)

Mercadona cambia también el consumo de energía y agua de sus supermercados

La Tienda 9 no modifica únicamente la distribución. El nuevo modelo incorpora medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética y el consumo de recursos de los supermercados.

Según los datos difundidos por la compañía, el formato permite reducir hasta un 10% el consumo energético y hasta un 40% el consumo de agua respecto del modelo anterior.

Este enfoque continúa el proceso de modernización que Mercadona inició años atrás con su denominada Tienda 8, el Modelo de Tienda Eficiente que ya había incorporado iluminación LED, mejoras en refrigeración y sistemas destinados a disminuir el consumo energético.

Así son los nuevos supermercados de Mercadona: el modelo que acaba de estrenar en Madrid y llegará a más ciudades (foto: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A qué ciudades llegará la Tienda 9 de Mercadona?

La transformación no quedará limitada a Madrid. Mercadona prevé terminar 2026 con alrededor de 60 supermercados adaptados al modelo Tienda 9 repartidos por España.

El formato ya se ha implantado en diferentes puntos del país. Además de Valdemoro y Madrid capital, la compañía inauguró en abril su primera Tienda 9 de Andalucía , situada en Dos Hermanas, Sevilla . También ha estrenado establecimientos adaptados al nuevo concepto en Bilbao .

El objetivo a largo plazo es mucho más ambicioso. Mercadona contempla una inversión aproximada de 3700 millones de euros para modernizar su red y prevé que todos sus supermercados estén adaptados al nuevo modelo en 2033.