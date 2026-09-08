Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 107.76 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.898 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 9 de septiembre?

En el transcurso del miércoles, 9 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 205,52 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 205.52 euros De 21:00 a 22:00 201.17 euros De 7:00 a 8:00 192.44 euros De 22:00 a 23:00 187.99 euros De 8:00 a 9:00 181.68 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 9 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 0,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 0.32 euros De 12:00 a 13:00 1.0 euros De 13:00 a 14:00 1.0 euros De 14:00 a 15:00 1.0 euros De 15:00 a 16:00 1.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 177.84 De 1:00 a 2:00 157.25 De 2:00 a 3:00 145.38 De 3:00 a 4:00 141.63 De 4:00 a 5:00 139.3 De 5:00 a 6:00 143.63 De 6:00 a 7:00 172.19 De 7:00 a 8:00 192.44 De 8:00 a 9:00 181.68 De 9:00 a 10:00 134.43 De 10:00 a 11:00 32.03 De 11:00 a 12:00 0.32 De 12:00 a 13:00 1.0 De 13:00 a 14:00 1.0 De 14:00 a 15:00 1.0 De 15:00 a 16:00 1.0 De 16:00 a 17:00 1.04 De 17:00 a 18:00 3.05 De 18:00 a 19:00 40.08 De 19:00 a 20:00 150.08 De 20:00 a 21:00 205.52 De 21:00 a 22:00 201.17 De 22:00 a 23:00 187.99 De 23:00 a 24:00 175.1

Fuente: narrativas-es

Consejos para ahorrar luz en casa

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.