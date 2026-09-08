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Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 107.76 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.898 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 9 de septiembre?

En el transcurso del miércoles, 9 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 205,52 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

 Franja horaria Precio por MWh
De 20:00 a 21:00 205.52 euros 
De 21:00 a 22:00  201.17 euros 
De 7:00 a 8:00  192.44 euros 
De 22:00 a 23:00 187.99 euros 
De 8:00 a 9:00 181.68 euros 
Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 9 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 0,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 11:00 a 12:00 0.32 euros 
De 12:00 a 13:00  1.0 euros 
De 13:00 a 14:00  1.0 euros 
De 14:00 a 15:00  1.0 euros 
De 15:00 a 16:00  1.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00177.84
De 1:00 a 2:00157.25
De 2:00 a 3:00145.38
De 3:00 a 4:00141.63
De 4:00 a 5:00139.3
De 5:00 a 6:00143.63
De 6:00 a 7:00172.19
De 7:00 a 8:00192.44
De 8:00 a 9:00181.68
De 9:00 a 10:00134.43
De 10:00 a 11:0032.03
De 11:00 a 12:000.32
De 12:00 a 13:001.0
De 13:00 a 14:001.0
De 14:00 a 15:001.0
De 15:00 a 16:001.0
De 16:00 a 17:001.04
De 17:00 a 18:003.05
De 18:00 a 19:0040.08
De 19:00 a 20:00150.08
De 20:00 a 21:00205.52
De 21:00 a 22:00201.17
De 22:00 a 23:00187.99
De 23:00 a 24:00175.1
Fuente: narrativas-es

Consejos para ahorrar luz en casa

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.