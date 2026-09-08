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Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 107.76 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.898 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 9 de septiembre?
En el transcurso del miércoles, 9 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 205,52 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|205.52 euros
|De 21:00 a 22:00
|201.17 euros
|De 7:00 a 8:00
|192.44 euros
|De 22:00 a 23:00
|187.99 euros
|De 8:00 a 9:00
|181.68 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 9 de septiembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 0,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 11:00 a 12:00
|0.32 euros
|De 12:00 a 13:00
|1.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|1.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|1.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|1.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|177.84
|De 1:00 a 2:00
|157.25
|De 2:00 a 3:00
|145.38
|De 3:00 a 4:00
|141.63
|De 4:00 a 5:00
|139.3
|De 5:00 a 6:00
|143.63
|De 6:00 a 7:00
|172.19
|De 7:00 a 8:00
|192.44
|De 8:00 a 9:00
|181.68
|De 9:00 a 10:00
|134.43
|De 10:00 a 11:00
|32.03
|De 11:00 a 12:00
|0.32
|De 12:00 a 13:00
|1.0
|De 13:00 a 14:00
|1.0
|De 14:00 a 15:00
|1.0
|De 15:00 a 16:00
|1.0
|De 16:00 a 17:00
|1.04
|De 17:00 a 18:00
|3.05
|De 18:00 a 19:00
|40.08
|De 19:00 a 20:00
|150.08
|De 20:00 a 21:00
|205.52
|De 21:00 a 22:00
|201.17
|De 22:00 a 23:00
|187.99
|De 23:00 a 24:00
|175.1
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.
Contenido generado por inteligencia artificial.