El mercado laboral español ha alcanzado un hito sin precedentes. Por primera vez en la historia, la Seguridad Social superó la barrera de los 22,1 millones de afiliados, tras sumar 223.685 nuevos empleos en abril. Se trata del tercer mayor aumento registrado en un mes de abril desde que existen datos, según informó este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al mismo tiempo, el paro registrado bajó en 62.668 personas, hasta situarse en 2.357.044 desempleados, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. El tirón de la Semana Santa, especialmente en hostelería, fue el principal motor del dato. La hostelería fue el gran protagonista del mes, con 111.335 nuevos ocupados para hacer frente a la demanda de la Semana Santa. Por detrás, avanzaron prácticamente todos los sectores: las actividades administrativas y el comercio sumaron más de 13.000 afiliados cada una, mientras que el transporte y almacenamiento incorporó más de 12.000. Funcas destacó que la construcción volvió a ser el sector con mayor ritmo de creación de empleo en términos porcentuales, “tras el parón transitorio de enero y febrero que probablemente se debió a las condiciones meteorológicas”, según señaló la institución en un comunicado. Por sexo, el avance fue ligeramente mayor entre las mujeres, con 116.550 nuevas afiliadas hasta los 10,48 millones, frente a los 107.134 nuevos afiliados masculinos, que alcanzaron los 11,61 millones. El número de autónomos ascendió a 3.444.973, tras sumar 15.439 en el mes. El paro juvenil marcó su mínimo histórico al bajar por primera vez de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras descender en 19.284 respecto a marzo. El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al reducirse en 34.146. El desempleo masculino también bajó, en 28.522 personas, hasta los 932.618. En cuanto a la contratación, el total de contratos registrados en abril fue de 1.258.296, de los que 543.543 fueron indefinidos, lo que representa el 43,2% del total. En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados respecto a abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4%, mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, a un ritmo del 6,2%. BBVA Research señaló que el dinamismo del primer trimestre continuó en abril y que no aprecia aún los efectos de la regularización extraordinaria de inmigrantes en los registros laborales. La Seguridad Social también subrayó que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, tras sumar 251.000 en el último año. Todas las comunidades autónomas redujeron sus cifras de desempleados y aumentaron las de afiliados en abril. Baleares lideró el descenso del paro con una caída del 7,44%, muy por delante de Andalucía (3,86%), Extremadura (3,59%), Cantabria (3,30%) y Castilla y León (3,18%), todas por encima de la media nacional del 2,59%. Por debajo de esa media se situaron La Rioja (2,28%), Madrid (2,21%), Galicia (2,07%), Castilla-La Mancha (1,99%), Asturias (1,86%), Murcia (1,43%), la Comunidad Valenciana (0,84%) y Canarias (0,78%). En el acumulado de los últimos doce meses, el paro cayó con más intensidad en Extremadura (11,04%), Melilla (10,05%), Andalucía (9,99%), Castilla-La Mancha (7,97%) y Baleares (7,81%), todas por encima de la media anual del 6,20%. Los menores descensos en ese período correspondieron a Navarra (1,99%), La Rioja (2,29%) y País Vasco y Galicia (2,81% en ambas). Con información de: EFE