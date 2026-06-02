Talgo cierra la crisis con Renfe, planea doblar su capacidad productiva y logra una cartera de pedidos récord de 6300 millones

José Antonio Jainaga tuvo esta mañana su primera Junta General de Accionistas celebrada en Vitoria y lo hizo con una batería de anuncios, entre los que se destaca el cierre del acuerdo previsto para las próximas semanas con Renfe ligado a las entregas del proyecto Avril; el logro de una cartera de pedidos récord de 6300 millones de euros y la creación de Talgo TeknoRail en el País Vasco, paso clave para reforzar el posicionamiento industrial de la empresa.

El cierre en las próximas semanas del acuerdo con Renfe es de suma importancia para el fabricante de trenes de alta velocidad, ya que la compañía estatal impuso en 2024 una multa de 116 millones de euros y la retención del pago de otros 120 millones a la firma vasca por no cumplir con los plazos establecidos para el suministro de 30 trenes de alta velocidad Avril. Ahora solo quedan por entregar los tres últimos trenes, de acuerdo a la solución acordada entre las partes.

“En las próximas semanas concluiremos el acuerdo con Renfe ligado a las entregas del proyecto Avril, dejando de esa manera totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera”, reconoció Jainaga la gravedad de lo que ese retraso pudo llegar a provocar a la compañía.

Enfoque en producción y entregas por parte de Talgo

Lo cierto es que este apretón de manos le permite a Talgo centrar su atención en afinar sus tiempos de entrega y en aumentar su capacidad productiva.

En relación a esto último, Jainaga destacó que la optimización de los procesos productivos, junto a nuevas inversiones en las fábricas de Rivabellosa y Las Matas, permitirá aumentar significativamente la aptitud de Talgo para acelerar los ritmos de entrega de los trenes.

Punto seguido, añadió que “es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2028”, lo que implicará un importante impulso en los ritmos de producción.

Talgo cierra la crisis con Renfe, planea doblar su capacidad productiva y logra una cartera de pedidos récord de 6300 millones EFE

Fuerte incremento de la cartera de pedidos

Tras manifestar el empresario vasco que Talgo está viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de la compañía y, tras cerrar 2025 con una cartera de pedidos de 4466 millones de euros, “en estos momentos se eleva ya al récord histórico de 6307 millones”.

El director general de Talgo, Rafael Sterling, explicó que de ese máximo de cartera alcanzado, una parte proviene de contratos de mantenimiento, con contratos vigentes hasta 2054. Y añadió que los proyectos en cartera permitirán que la plataforma Intercity de Talgo se convierta en 2032 “en el principal medio de transporte de centro Europa en servicios intercity de media y larga distancia, incluyendo los servicios internacionales”.

De la mano de estos anuncios, Jainaga comunicó a los accionistas la creación en Euskadi de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominará Talgo TeknoRail.

En efecto, el presidente afirmó que bajo el nombre de Talgo TeknoRail nace este centro que se convertirá en el eje para desarrollar las capacidades tecnológicas que impulsarán la próxima generación de soluciones ferroviarias. Asimismo, destacó que la apuesta de Talgo por la innovación se materializó en una estrategia estructurada de I+D.

Previsiones económicas

El también dueño de Sidenor, subrayó que Talgo cuenta ahora con una dotación de liquidez muy significativa y con una estructura financiera muy diversificada para acometer “con garantías su política de crecimiento a través de los numerosos contratos que se ejecutarán en los próximos años”.

También dijo que los últimos meses estuvieron marcados por los cambios en la estructura accionarial de la empresa, acompañados de una profunda reestructuración financiera, ambos dirigidos a dotar a Talgo de la estabilidad requerida.

Así las cosas, para el año 2026, se espera que los ingresos superen los 700 millones de euros, con un Ebitda estimado entre el 7,5% y el 8,5%. Esto a pesar de mantener un ratio de deuda financiera neta/Ebitda elevado, alrededor de 5,5, debido a las necesidades de circulante de los proyectos en curso.

Vale recordar que Talgo en 2025 facturó 618 millones de euros, un 7,6% menos que en 2024, y obtuvo un resultado neto negativo de 100 millones. Con todo, en el primer trimestre de este ejercicio facturó 172 millones y tiene previsto cerrar el ejercicio con ingresos de hasta 800 millones y adjudicaciones de 2000 millones.

Nuevo plan estratégico

Por último, Jainaga comentó que el equipo directivo está trabajando en un nuevo Plan Estratégico que incluirá, como ya se señaló, la optimización de los procesos productivos y nuevas inversiones en las fábricas de Rivabellosa y Las Matas para aumentar la capacidad de entrega de trenes.

“El Plan contendrá los elementos fundamentales de nuestras orientaciones y acciones estratégicas en lo que respecta a los productos que serán la base del negocio de Talgo en la próxima década; los mercados a los que vamos a dirigirnos de manera preferente, con la vista puesta específicamente en el Centro y Este de Europa; y las capacidades industriales necesarias, y eventualmente las alianzas puntuales a desarrollar, para poder acceder a ciertos mercados”, reveló Jainaga las directrices del Plan Estratégico.