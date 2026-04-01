La Unión Europea aprobó de forma definitiva la creación de una plataforma digital que permitirá a empresas contratar trabajadores de terceros países sin que estos se encuentren aún en territorio comunitario. El sistema funcionará como una “bolsa de vacantes” que conectará ofertas laborales con perfiles de candidatos extranjeros, con el objetivo de agilizar los procesos de contratación y facilitar una migración ordenada, regular y con garantías laborales. En un contexto de fuerte competencia global por el talento, la iniciativa apunta a fortalecer la capacidad del bloque para atraer trabajadores cualificados y cubrir puestos que actualmente no logran ocuparse dentro del mercado interno. La plataforma operará como un punto de encuentro digital entre empresas europeas y trabajadores de países externos al bloque. Los candidatos podrán registrarse y cargar información clave para postularse a empleos. Entre las principales características del sistema, se destacan: A pesar de la preselección digital, los trabajadores deberán completar los trámites migratorios correspondientes en cada país. La plataforma no reemplaza los sistemas nacionales, sino que los complementa y acelera. El acceso a la plataforma será gratuito tanto para empresas como para candidatos, aunque estará sujeto a requisitos estrictos para garantizar transparencia y evitar abusos. Por su parte, los Estados miembros tendrán un rol clave en el control del sistema. Deberán supervisar el cumplimiento de las normas y podrán aplicar sanciones. Además, la participación en la plataforma será voluntaria. Cada país podrá decidir si se suma al sistema y adaptar las vacantes según sus necesidades económicas y regionales. La creación de esta herramienta responde a un problema estructural del mercado laboral europeo. Según datos de la Comisión Europea, cerca del 75% de las pequeñas y medianas empresas enfrenta dificultades para encontrar trabajadores. El proyecto se inspira en modelos existentes como EURES, aunque amplía su alcance al incluir trabajadores de fuera de la UE antes de su llegada. Con esta medida, Bruselas avanza en una estrategia más amplia para ordenar la migración laboral, ofrecer vías legales de acceso al empleo y evitar situaciones de informalidad o vulnerabilidad entre los trabajadores extranjeros.