España ha dado en 2025 el mayor salto en gasto militar de su historia reciente. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el país destinó 40.200 millones de dólares (unos 34.265 millones de euros) a defensa el año pasado, un 50% más que en 2024. Es la primera vez desde 1994 que el gasto militar español supera el 2% del PIB, situándose concretamente en el 2,1%. En la última década, España ha multiplicado por más de dos su inversión en defensa: el incremento acumulado desde 2015 es del 122%, según el mismo informe. El país ocupa ahora el puesto 15 en el ranking mundial de gasto militar, dos posiciones más arriba que el año anterior. El Centre Delàs de Estudios para la Paz presentó este lunes en Barcelona su propio informe, que sitúa el gasto militar español en 39.476 millones de euros, un 35% más que en 2024. La diferencia con los 33.123 millones anunciados por el Gobierno responde a la metodología: el Centre Delàs añade partidas que no figuran en el presupuesto oficial de Defensa, como investigación y desarrollo, operaciones en el exterior, costes financieros asociados o partidas industriales de carácter militar. Según la liquidación oficial del Ministerio de Defensa, el presupuesto final del ejercicio fue de 23.041 millones de euros, equivalente al 1,44% del PIB, tras incorporar créditos extraordinarios al presupuesto prorrogado desde 2023. El Consejo de Ministros había aprobado hace un año un incremento de 10.471 millones para acercarse al objetivo del 2% del PIB comprometido con la OTAN. El investigador del Centre Delàs Pere Ortega advirtió durante la presentación que este aumento implica recortes en otros ministerios que afectarán a servicios públicos como la vivienda, la salud y la educación. En un solo año, según sus cálculos, España ha pasado del 0,88% al 2,42% del PIB en gasto militar. “El no a la guerra del Gobierno español se convierte en una falacia porque estamos contribuyendo a lo que nos pide la OTAN y la Unión Europea”, sostuvo Ortega. El aumento español se enmarca en una tendencia generalizada en todo el continente. Según el SIPRI, los países europeos miembros de la OTAN destinaron en conjunto 864.000 millones de dólares a defensa en 2025, un 14% más que el año anterior. Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. El gasto militar mundial alcanzó los 2,89 billones de dólares, el nivel más alto desde 2009 y equivalente al 2,5% del PIB mundial. El crecimiento global fue del 2,9% en términos reales, impulsado por Europa y Asia-Oceanía, mientras Estados Unidos redujo su inversión.