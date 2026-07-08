En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 8 de julio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 49,57 euros, cifra que refleja una variación del -1,32% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica un aumento en su valorización.

La cotización de Litecoin ha mostrado una evolución claramente bajista: en la última semana registró un -3.13% y en el último año acumuló un -56.86%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición en esos periodos y refleja presión vendedora y alta volatilidad en el mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.20%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 52.22%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.