En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este miércoles, 8 de julio de 2026 en España es de 1.970,79 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,6%.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la reciente valorización de ambos activos está en ascenso.

La tendencia al alza sugiere un creciente interés o confianza en el mercado para estos activos, lo que podría atraer más inversionistas.

En la última semana Ethereum cayó -1.77% y en el último año acumula -56.69%, evidenciando una tendencia bajista pronunciada. Esta evolución implica rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en ese periodo, con pérdidas relevantes y señal de debilidad y elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum se sitúa en 33.48%, que es notablemente menor que la volatilidad anual del 55.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.