El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado este martes su informe de perspectivas económicas globales (WEO) y ha recortado en dos décimas las previsiones de crecimiento tanto para España como para el conjunto de la eurozona en 2026. La economía española queda en un 2,1% de crecimiento, frente al 1,1% proyectado para la zona del euro, una diferencia que mantiene a España a la cabeza de las grandes economías europeas pese a la rebaja. El organismo califica el recorte de “modesto” y lo sitúa en un escenario en el que se espera que el conflicto con Irán sea “relativamente corto”. Aun así, su impacto se sumará al encarecimiento continuado de la energía desde la invasión rusa de Ucrania, lo que lastrará especialmente a la industria manufacturera europea. En el contexto de las grandes economías de la eurozona, España mantiene una posición destacada. El 2,1% previsto para 2026 supera con claridad el 0,9% de Francia, el 0,8% de Alemania y el 0,5% de Italia. Para 2027, el crecimiento español se ralentizará hasta el 1,8%, una décima menos respecto a la previsión de enero, mientras que la eurozona en su conjunto crecerá un 1,2%. El precio de ese liderazgo es una inflación más elevada. El FMI estima una inflación media del 3% en España para 2026, por encima del 2,7% de Alemania, el 2,6% de Italia y el 1,8% de Francia. En 2027, la inflación española se moderará hasta el 2,3%, aunque los precios de consumo se mantendrán por encima del objetivo del BCE ese año, y la inflación subyacente —sin energía ni alimentos no elaborados— seguirá por encima del 2% hasta 2028. El Ministerio de Economía ha valorado este martes las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyectan un crecimiento del PIB español del 2,1% en 2026, frente al 1,2% del conjunto de la zona del euro. El organismo internacional señala que España seguirá liderando el crecimiento económico entre los principales países de la eurozona, un diferencial que el Ejecutivo califica de “amplio” respecto a sus socios europeos. El Ejecutivo ha recordado que, en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio, ha activado un plan fiscal de choque de 5.000 millones de euros, al que se suman 2.000 millones adicionales en avales, con el objetivo de proteger a hogares y empresas. Según los cálculos del propio ministerio, las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo tendrán un efecto directo de hasta un punto porcentual de moderación en la inflación durante los meses de abril, mayo y junio. El comunicado del ministerio no entra en detalle sobre la composición de ese plan, pero enmarca las medidas dentro de una estrategia más amplia de estabilización económica ante un entorno geopolítico que sigue generando incertidumbre en los mercados europeos.