Muchos trabajadores desconocen derechos básicos cuando reciben un despido en España. En especial, lo referido al preaviso. En un nuevo video en TikTok, Yolanda Díaz ofreció una aclaración clave que ya circula en redes.

Una mujer le envió un audio explicando: “Me han avisado de que me van a despedir y me han dicho que tengo 30 días de lo que llaman preaviso”.

La trabajadora creía que podía usar “dos horas al día” para buscar empleo. Su jefe le dijo que no. Pero Díaz respondió con firmeza: “Tu jefe está vulnerando la ley”. La ministra señaló que el Estatuto de los Trabajadores protege este derecho. Y lo remarcó: “Insisto, sin perder retribución”.

El artículo 53.2 es claro: durante el preaviso, el trabajador tiene derecho a una licencia de “seis horas semanales” para buscar empleo. Esto se aplica en despidos objetivos. No son dos horas diarias sino una bolsa de horas semanales a distribuir.

Qué dice el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores

La base legal que citó la ministra es contundente. El artículo 53.2 establece: “Durante el periodo de preaviso el trabajador [...] tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo”.

Esto despeja dudas frecuentes. La licencia no es opcional para la empresa. Es un derecho. El empleador debe permitir que el trabajador organice esas horas. En el caso planteado por la mujer, con 15 días de preaviso, corresponderían 12 horas totales.

Díaz también envió un mensaje directo: “Le mando un mensaje a tu jefe: lo que está haciendo es completamente ilegal y no se puede hacer”. Su respuesta generó impacto . Muchas personas desconocen esta parte del Estatuto.

Yolanda Díaz y su “consultorio laboral” en redes sociales

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, mantiene un formato activo en TikTok. Allí responde dudas que los ciudadanos envían a modo de consulta. Ella misma lo describe como un espacio para resolver inquietudes que suelen generar incertidumbre.

En este caso, la ministra escuchó completa la situación. La mujer concluyó su audio diciendo: “Siento que me están culpando por algo que no estoy haciendo mal. Yo solo quiero poder buscar un empleo con algo de dignidad”. El mensaje tuvo amplia repercusión.

La aclaración de la ministra funciona como guía para miles de trabajadores. El preaviso no implica cumplir la jornada completa sin excepción. La ley contempla el derecho a buscar empleo durante ese periodo con garantía salarial.