El Tribunal Supremo (TS) establece que el permiso de cinco días retribuido que tienen los trabajadores para cuidar de familiares enfermos u hospitalizados se puede coger días después de que ocurra la enfermedad o el accidente. El alto tribunal, en un fallo de este 4 de febrero, aclara por primera vez cuándo debe comenzar este permiso de cinco días retribuido. La sentencia señala que ni el Estatuto de los Trabajadores, ni la Directiva europea que obligó a implantarlo imponen una fecha de inicio. Por tanto, señala que “una vinculación de su inicio al evento que lo propicia implicaría a todas luces una devaluación de su potencial protector, al impedir, como ya se ha dicho, una adecuada planificación de la asistencia a la persona necesitada de ella”. La Sala de lo Social añade que los permisos para cuidados familiares “no pueden administrarse de forma tal que su inicio se vincule necesariamente al evento del que dependen, sin dejar por ello margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz de la persona con necesidades en función de las circunstancias concurrentes”. Con esta interpretación, el permiso de cinco días retribuido no tiene que comenzar obligatoriamente cuando se produce el accidente, la hospitalización o la intervención quirúrgica. El Supremo reconoce margen para organizar la asistencia. El tribunal da libertad a los trabajadores para iniciar el permiso de cinco días retribuido cuando realmente lo necesiten y no cuando la persona tiene el accidente o es hospitalizada. Además, permite coordinarse con otros familiares para no dejar desatendida a la persona que necesita asistencia. El Supremo recuerda que este permiso de cinco días retribuido tiene como objetivo atender al paciente que necesita ayuda por un período prolongado e indeterminado y no puede limitarse a la fecha en la que ocurre el acontecimiento. Además, apunta que España se incluye dentro del “estado del bienestar del tipo mediterráneo”, es decir, aquel que asienta parte de su diseño en factores sociales que canalizan a través de la familia la cohesión, la protección y las necesidades asistenciales y de cuidado. El permiso de cinco días retribuido está en vigor en España desde el 28 de junio de 2023. Desde su puesta en marcha, muchas compañías lo han aplicado de manera restrictiva obligando a iniciarlo cuando sucede el hecho causante o contando los fines de semana como días de permiso. La CSIF señala que el tribunal rechaza con este fallo el recurso del contra la sentencia de la que ya ganó el sindicato el 12 de septiembre de 2024. “El Supremo hace una interpretación sociológica de estos permisos, remarcando que si todos los familiares de la persona afectada tuvieran que cogerse el permiso el primer día se darían situaciones ilógicas”, concluye. El Tribunal Supremo va aclarando así el alcance del permiso de cinco días retribuido y fija un criterio que impide interpretaciones restrictivas que limiten su finalidad protectora.