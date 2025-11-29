Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este sábado, 29 de noviembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,45 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,63 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,42 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.25% en el precio de la gasolina y del 0.08% en el del gasóleo.

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 29 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.559 euros

Valencia: 1.259 euros hasta los 1.599 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.539 euros

Ceuta: 1.299 euros hasta los 1.328 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 29 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.63 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.445 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.479 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.749 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la infraestructura para vehículos eléctricos está en crecimiento, promoviendo una transición hacia energías más sostenibles.