En España, el mercado de alquileres ha sufrido transformaciones normativas significativas en los últimos años, en particular tras la ratificación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Una de las disposiciones más sobresalientes es el fortalecimiento de las prórrogas obligatorias y extraordinarias del contrato, que facultan al inquilino para permanecer en la vivienda una vez transcurrido el periodo inicial, siempre que se satisfagan las condiciones legales establecidas. La finalidad es proporcionar una mayor estabilidad en un entorno de precios elevados y tensión en ciertas áreas del mercado. Conforme al artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), después del periodo obligatorio de cinco años (o siete si el arrendador es una persona jurídica), el contrato se extiende en prórroga tácita anual hasta un máximo de tres años adicionales, salvo que alguna de las partes exprese su intención de no renovarlo. El arrendador está obligado a notificarlo con un mínimo de cuatro meses de antelación, mientras que el inquilino con dos meses. Este marco normativo pretende equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos en un contexto de fuerte tensión en el mercado del alquiler. No obstante, parte del sector inmobiliario ha manifestado preocupación por el impacto de las prórrogas obligatorias y las limitaciones en zonas tensionadas, al considerar que pueden afectar la disponibilidad de vivienda en alquiler. La reforma introducida por la Ley de Vivienda de 2023 refuerza las prórrogas contractuales y contempla, además, una prórroga extraordinaria de un año en zonas de mercado tensionado, si el inquilino lo solicita y cumple los requisitos legales. Estas medidas buscan evitar situaciones de vulnerabilidad y dar mayor estabilidad residencial, siempre que el arrendatario esté al corriente de pago y cumpla el contrato. El análisis del sector inmobiliario indica que una mayor rigidez normativa podría repercutir sobre la oferta disponible. Sin embargo, el impacto real varía en función de factores tales como la demanda, el contexto económico y la implementación de la legislación en cada comunidad autónoma. La evolución del mercado se mantendrá como un elemento crucial para medir los efectos derivados de la reforma. Para los propietarios, el sistema de prórrogas obligatorias y extraordinarias previsto en la LAU significa que no tienen la facultad de recuperar la vivienda tras la finalización del periodo inicial, salvo en casos excepcionales establecidos en la legislación, como la necesidad de uso propio o familiar. Además, están obligados a cumplir con los plazos de preaviso determinados legalmente, lo que requiere una planificación más minuciosa en la administración del inmueble. La evolución de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Vivienda indica el esfuerzo del legislador por consolidar la estabilidad residencial en un entorno donde el acceso a la vivienda presenta dificultades. En 2026, el desafío persiste en lograr un equilibrio adecuado entre la protección del inquilino y la seguridad jurídica del propietario, evitando así efectos indeseados sobre la oferta y los precios. La supervisión de su aplicación práctica se vuelve crucial para evaluar su efectividad real en el mercado de arrendamientos.