Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más.

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,64 euros y el diésel ronda los 1,42 euros por litro. Esta diferencia del -0.16% en la gasolina y del -0.86% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 1 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.229 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.219 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: 1.239 euros hasta los 1.6 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.309 euros hasta los 1.329 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 1 de diciembre en España?

Durante este lunes, 1 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: desde los 1.289 euros hasta los 1.629 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.62 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.559 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un mayor índice de octano, lo que la convierte en una opción óptima para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficacia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más ecológico del automóvil.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.839 euros

Barcelona: desde 1.619 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.579 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.749 euros

Fuente: narrativas-es

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: