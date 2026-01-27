Crisis de viviendas: el Gobierno otorgará ayudas económicas para cubrir el impago de alquileres a los propietarios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la dotación de 300 millones de euros para la línea de avales creada el pasado diciembre para cubrir a pequeños arrendadores en casos de impago de alquileres. A su vez, el consejo estudia “nuevas fórmulas” de protección de propietarios con el objetivo de animarles a poner sus viviendas en alquiler.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha informado sobre estas medidas en el pleno del Congreso, durante el debate del real decreto-ley que prorroga la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

El decreto, que todo apunta a que será derogado por la cámara, según lo informado por EFE, incluye compensaciones para los propietarios de las viviendas en donde vivan familias vulnerables.

Las declaraciones de Félix Bolaños sobre los beneficios a los alquileres en España. (Fuente: archivo)

Las medidas del Gobierno para incentivar los alquileres

Durante el debate, Bolaños también ha recordado que, además de esas compensaciones, el Gobierno aprobó el pasado diciembre “una novedosa línea de avales para arrendadores”. También ha anunciado que “hoy mismo” la han “dotado con 300 millones de euros en el Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores”.

Tras apuntar que el Ejecutivo es “consciente de que quien alquila una vivienda puede tener dudas y temores”, el ministro ha avanzado que está “estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores”.

“No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia. Queremos que todas las viviendas que puedan estar disponibles salgan al mercado en forma de alquiler y a precios asequibles”, ha recalcado Bolaños.