Las viviendas tardan 8 días en alquilarse y 54 en venderse, según los datos compartidos en el Barómetro Inmobiliario elaborado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y SIRA. Según las conclusiones, el mercado inmobiliario español funciona a dos velocidades, una situación que acentúa la falta de vivienda.

El mercado del alquiler continúa moviéndose a un “ritmo vertiginoso”, mientras que la venta de un inmueble mantiene un proceso más alargado en el tiempo hasta que se finaliza la operación, según los datos de la UCI.

El análisis señala que el mercado del alquiler, funciona como un embudo, con plazos más cortos, lo que apunta a una tensión estructural donde la demanda supera con claridad la oferta disponible. Por otra parte, el proceso de compraventa mantiene un plazo “relativamente contenido”, lo que indica que las operaciones se completan de forma fluida.

De cara a 2026, 9 de cada 10 profesionales inmobiliarios prevé que el precio de la vivienda aumente entre un 5 y un 10%. Además, el 56% de los consultados considera que el volumen de vendedores descenderá de forma moderada en 2026 y que el número de compradores de vivienda crecerá este año.

El optimismo de los profesionales inmobiliarios baja cinco décimas y se sitúa en 6,9 sobre 10, una caída moderada pero significativa en comparación con ediciones anteriores del barómetro.

De cara a solucionar la falta de oferta de vivienda, para 6 de cada 10 inmobiliarios una de las medidas principales es garantizar la seguridad jurídica de la propiedad; un 39% opta por incentivos fiscales para quienes pongan sus viviendas en alquiler; un 35% aboga por agilizar los trámites administrativos y un 30 % reclama menos impuestos en las distintas etapas de producción de vivienda.

Los expertos también incluyen medidas destinadas a aumentar oferta de forma más rápida en las ciudades más tensionadas y el 29% defiende cambios de uso de locales y oficinas a vivienda y agilizar la obtención de licencias.

En relación con la financiación, el 23% pide facilitar altos porcentajes de financiación hipotecaria. Paralelamente, un 17% reclama mayor disponibilidad de financiación para promotores.

También señalan los expertos medidas vinculadas con la rehabilitación y la modernización del parque edificado o nuevos desarrollos con fórmulas como “coliving” o alquiler con opción de compra (8%), y dotar de infraestructuras y transporte a los nuevos desarrollos urbanísticos (4%).

