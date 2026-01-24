En esta noticia
A partir del 4 de noviembre de 2025, se inició una convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años y familias en situación de vulnerabilidad, promovida por la Comunidad de Madrid en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.
La crisis del alquiler en Madrid afecta a miles de hogares que destinan una porción significativa de sus ingresos a mantener un contrato. En respuesta a esta situación, se ha implementado una nueva línea de apoyo que busca mitigar esta carga para los grupos más afectados.
El presupuesto destinado a esta iniciativa es de 21,7 millones de euros y se estima que beneficiará a más de 7000 personas.
La asistencia financiera alcanzará hasta el 50% del costo del alquiler durante un periodo de un año, abarcando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025. Los límites máximos varían según el tipo de vivienda y su localización:
Requisitos necesarios para acceder a esta ayuda
Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos para optar a esta prestación:
- Unidades de convivencia con todos sus miembros mayores de 65 años.
- Familias vulnerables: numerosas, monoparentales con cargas, con integrantes que tienen discapacidades, víctimas de violencia de género o de terrorismo, hogares con todos sus miembros en situación de desempleo que hayan agotado prestaciones.
- Unidades de convivencia con al menos un arrendatario menor de 35 años.
Además de cumplir estos perfiles, los solicitantes deberán tener el contrato de alquiler o cesión de uso de la vivienda o la habitación como residencia habitual y permanente al momento de la solicitud.
Tampoco pueden ser propietarios de una vivienda; deben ser nacionales españoles o extranjeros con residencia regular en España; cumplir los topes de renta del alquiler (los máximos antes mencionados) y que la vivienda se encuentre en uno de los 55 municipios incluidos, mencionados por la Comunidad de Madrid en su comunicación oficial.
Requisitos y documentos para solicitar ayuda
Las personas interesadas en solicitar esta ayuda deben tener preparados con antelación los siguientes documentos. El trámite estará abierto desde el 4 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025.
La solicitud podrá presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid, aunque también se contempla la presentación presencial en los registros habilitados.
Entre los documentos necesarios figuran:
- DNI o NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia. - Contrato de alquiler o cesión de uso en vigor.
- Justificantes de pago de las rentas correspondientes al periodo subvencionable.
- Documento acreditativo de la situación del solicitante (familia numerosa, discapacidad, monoparentalidad, desempleo, etc.).
- Declaración de la renta o certificación de ingresos, para comprobar que la unidad de convivencia cumple los requisitos económicos (los topes pueden variar según perfil).