El Gobierno español recibió un aval judicial clave a su política de vivienda. El Ministerio de Vivienda celebró la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la legalidad de los límites a las subidas anuales de los alquileres , una medida diseñada para contener el impacto de la inflación y reforzar la protección de los inquilinos.

Desde el departamento que conduce la política habitacional se subrayó que la decisión del alto tribunal consolida una respuesta “estructural” frente a tensiones de precios que, en contextos extraordinarios, erosionan el acceso a la vivienda.

La resolución respalda el criterio de que el legislador puede intervenir cuando existen razones de interés general debidamente justificadas.

El fallo también cierra la puerta a las reclamaciones patrimoniales impulsadas por propietarios y empresas de arrendamiento. El Supremo ratificó la desestimación de esas demandas y validó la aplicación de límites “razonables y razonados” cuando no hay acuerdo entre las partes para actualizar la renta.

El Supremo avala los topes a las subidas del alquiler ¿por qué?

El tribunal sostiene que la limitación de la actualización anual persigue un objetivo legítimo: frenar la escalada inflacionaria y proteger a los arrendatarios más vulnerables . En ese marco, considera que la medida no supone una privación del derecho de propiedad ni vacía su contenido esencial.

Murió la Ley de Alquileres: aumento de precio por obras en tu Vivienda (foto: archivo).

La sentencia remarca que, tras el shock inflacionario vinculado a la guerra en Ucrania, el Estado adoptó instrumentos excepcionales para evitar traslados automáticos del IPC a los contratos.

Según datos oficiales, ese tope permitió a los inquilinos ahorrar más de un 8% frente a lo que habrían pagado con la indexación plena.

Además, el fallo delimita el alcance de la intervención pública, no elimina la libertad contractual. Sino que fija un marco de contención cuando no existe consenso entre propietario e inquilino, reforzando la previsibilidad del sistema.

¿Qué impacto tiene la decisión en el mercado y en la política de vivienda?

Para el Ministerio de Vivienda, el respaldo judicial aporta seguridad jurídica y continuidad a una política que busca estabilidad.

Se confirmó el aumento en la vivienda nueva para todas las comunidades autónomas de España. (Fuente: archivo)

La validación del Supremo reduce la incertidumbre regulatoria y fortalece la capacidad del Estado para actuar ante ciclos de precios extremos.

En el mercado, la resolución puede ordenar expectativas:

Los límites quedan consolidados como herramienta excepcional y temporal, sujeta a justificación económica.

A la vez, el desafío persiste en aumentar la oferta y mejorar el acceso, un frente que excede el control de precios y exige medidas complementarias.