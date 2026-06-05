En esta noticia
El precio medio de la luz para el sábado, 6 de junio de 2026 en España será de 55.44 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -453 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 6 de junio?
En el sábado, 6 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 119,68 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|119.68 euros
|De 21:00 a 22:00
|108.51 euros
|De 6:00 a 7:00
|104.93 euros
|De 1:00 a 2:00
|103.38 euros
|De 5:00 a 6:00
|100.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 6 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|-0.11 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.11 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.08 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.07 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.05 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|119.68
|De 1:00 a 2:00
|103.38
|De 2:00 a 3:00
|99.75
|De 3:00 a 4:00
|99.4
|De 4:00 a 5:00
|99.67
|De 5:00 a 6:00
|100.0
|De 6:00 a 7:00
|104.93
|De 7:00 a 8:00
|97.85
|De 8:00 a 9:00
|68.66
|De 9:00 a 10:00
|9.2
|De 10:00 a 11:00
|0.55
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.05
|De 13:00 a 14:00
|-0.07
|De 14:00 a 15:00
|-0.11
|De 15:00 a 16:00
|-0.11
|De 16:00 a 17:00
|-0.08
|De 17:00 a 18:00
|0.0
|De 18:00 a 19:00
|1.33
|De 19:00 a 20:00
|29.88
|De 20:00 a 21:00
|91.48
|De 21:00 a 22:00
|108.51
|De 22:00 a 23:00
|99.73
|De 23:00 a 24:00
|97.1
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.