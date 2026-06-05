El precio medio de la luz para el sábado, 6 de junio de 2026 en España será de 55.44 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -453 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 6 de junio?

En el sábado, 6 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 119,68 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 119.68 euros De 21:00 a 22:00 108.51 euros De 6:00 a 7:00 104.93 euros De 1:00 a 2:00 103.38 euros De 5:00 a 6:00 100.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 6 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 -0.11 euros De 15:00 a 16:00 -0.11 euros De 16:00 a 17:00 -0.08 euros De 13:00 a 14:00 -0.07 euros De 12:00 a 13:00 -0.05 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 119.68 De 1:00 a 2:00 103.38 De 2:00 a 3:00 99.75 De 3:00 a 4:00 99.4 De 4:00 a 5:00 99.67 De 5:00 a 6:00 100.0 De 6:00 a 7:00 104.93 De 7:00 a 8:00 97.85 De 8:00 a 9:00 68.66 De 9:00 a 10:00 9.2 De 10:00 a 11:00 0.55 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.05 De 13:00 a 14:00 -0.07 De 14:00 a 15:00 -0.11 De 15:00 a 16:00 -0.11 De 16:00 a 17:00 -0.08 De 17:00 a 18:00 0.0 De 18:00 a 19:00 1.33 De 19:00 a 20:00 29.88 De 20:00 a 21:00 91.48 De 21:00 a 22:00 108.51 De 22:00 a 23:00 99.73 De 23:00 a 24:00 97.1

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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