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El precio medio de la luz para el sábado, 6 de junio de 2026 en España será de 55.44 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -453 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 6 de junio?

En el sábado, 6 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 119,68 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

 Franja horaria Precio por MWh
De 0:00 a 1:00 119.68 euros 
De 21:00 a 22:00  108.51 euros 
De 6:00 a 7:00  104.93 euros 
De 1:00 a 2:00 103.38 euros 
De 5:00 a 6:00 100.0 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 6 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 -0.11 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.11 euros 
De 16:00 a 17:00  -0.08 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.07 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.05 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00119.68
De 1:00 a 2:00103.38
De 2:00 a 3:0099.75
De 3:00 a 4:0099.4
De 4:00 a 5:0099.67
De 5:00 a 6:00100.0
De 6:00 a 7:00104.93
De 7:00 a 8:0097.85
De 8:00 a 9:0068.66
De 9:00 a 10:009.2
De 10:00 a 11:000.55
De 11:00 a 12:00-0.01
De 12:00 a 13:00-0.05
De 13:00 a 14:00-0.07
De 14:00 a 15:00-0.11
De 15:00 a 16:00-0.11
De 16:00 a 17:00-0.08
De 17:00 a 18:000.0
De 18:00 a 19:001.33
De 19:00 a 20:0029.88
De 20:00 a 21:0091.48
De 21:00 a 22:00108.51
De 22:00 a 23:0099.73
De 23:00 a 24:0097.1
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no las estés utilizando.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.