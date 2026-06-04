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La demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 12.993.781 MWh con respecto a los 13.072.204 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 55.29 euros a 58.07 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 5 de junio?
Para el viernes, 5 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 128,8 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|128.8 euros
|De 21:00 a 22:00
|123.61 euros
|De 23:00 a 24:00
|120.49 euros
|De 20:00 a 21:00
|110.13 euros
|De 6:00 a 7:00
|99.67 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 5 de junio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,54 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|0.54 euros
|De 11:00 a 12:00
|0.9 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.91 euros
|De 16:00 a 17:00
|1.05 euros
|De 13:00 a 14:00
|1.06 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|88.25
|De 1:00 a 2:00
|88.38
|De 2:00 a 3:00
|88.38
|De 3:00 a 4:00
|88.48
|De 4:00 a 5:00
|88.62
|De 5:00 a 6:00
|90.11
|De 6:00 a 7:00
|99.67
|De 7:00 a 8:00
|94.54
|De 8:00 a 9:00
|46.14
|De 9:00 a 10:00
|11.31
|De 10:00 a 11:00
|2.07
|De 11:00 a 12:00
|0.9
|De 12:00 a 13:00
|2.03
|De 13:00 a 14:00
|1.06
|De 14:00 a 15:00
|0.91
|De 15:00 a 16:00
|0.54
|De 16:00 a 17:00
|1.05
|De 17:00 a 18:00
|11.21
|De 18:00 a 19:00
|29.37
|De 19:00 a 20:00
|77.73
|De 20:00 a 21:00
|110.13
|De 21:00 a 22:00
|123.61
|De 22:00 a 23:00
|128.8
|De 23:00 a 24:00
|120.49
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las estancias cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.