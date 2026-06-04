La demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 12.993.781 MWh con respecto a los 13.072.204 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 55.29 euros a 58.07 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 5 de junio?

Para el viernes, 5 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 128,8 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 128.8 euros De 21:00 a 22:00 123.61 euros De 23:00 a 24:00 120.49 euros De 20:00 a 21:00 110.13 euros De 6:00 a 7:00 99.67 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 5 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,54 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 0.54 euros De 11:00 a 12:00 0.9 euros De 14:00 a 15:00 0.91 euros De 16:00 a 17:00 1.05 euros De 13:00 a 14:00 1.06 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 88.25 De 1:00 a 2:00 88.38 De 2:00 a 3:00 88.38 De 3:00 a 4:00 88.48 De 4:00 a 5:00 88.62 De 5:00 a 6:00 90.11 De 6:00 a 7:00 99.67 De 7:00 a 8:00 94.54 De 8:00 a 9:00 46.14 De 9:00 a 10:00 11.31 De 10:00 a 11:00 2.07 De 11:00 a 12:00 0.9 De 12:00 a 13:00 2.03 De 13:00 a 14:00 1.06 De 14:00 a 15:00 0.91 De 15:00 a 16:00 0.54 De 16:00 a 17:00 1.05 De 17:00 a 18:00 11.21 De 18:00 a 19:00 29.37 De 19:00 a 20:00 77.73 De 20:00 a 21:00 110.13 De 21:00 a 22:00 123.61 De 22:00 a 23:00 128.8 De 23:00 a 24:00 120.49

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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