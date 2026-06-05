Doble función para docentes: trabajar en escuelas y ayuntamientos sin perder beneficios. Fuente: Shutterstock.

El Congreso de los Diputados avanza en el tratamiento de una reforma educativa que propone modificar aspectos centrales del sistema escolar. La iniciativa, presentada por la ministra Milagros Tolón, apunta a reducir la cantidad de alumnos por aula y la carga horaria docente, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza.

En paralelo, el debate se amplía más allá del ámbito político. Especialistas en educación comenzaron a advertir que la baja en la ratio escolar no necesariamente se traduce en mejores resultados académicos, lo que introduce una discusión técnica sobre la efectividad de la medida.

¿Qué propone el proyecto educativo a nivel nacional?

El anteproyecto de ley establece una serie de cambios estructurales en todo el sistema educativo:

Reducción de alumnos por aula

Máximo de 22 estudiantes en Infantil y Primaria (antes 25)

Máximo de 25 en Secundaria (antes 30)

Disminución de la jornada docente

Hasta 23 horas semanales en Primaria

Hasta 18 horas en Secundaria

Implementación progresiva

Aplicación escalonada hasta el ciclo 2031-2032

Inicio previsto desde el próximo curso escolar

El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales del profesorado, aunque su aprobación dependerá del equilibrio de fuerzas en el Parlamento.

Ministerio de Educación de Colombia confirma feriado sin clases del 21 al 23 de marzo (foto: archivo).

Extremadura aplicó su propia reforma educativa

En Extremadura, parte de estas transformaciones ya se aplican de manera progresiva. La región redujo la ratio a 22 alumnos en Educación Infantil y prevé extender ese límite al primer curso de Primaria desde el próximo ciclo lectivo.

En los niveles superiores, sin embargo, el esquema se mantiene sin cambios: el resto de Primaria continúa con un máximo de 25 estudiantes por aula, mientras que en Secundaria y Bachillerato el límite sigue siendo de 30.

Este escenario muestra una implementación parcial , alineada en algunos puntos con la propuesta nacional, pero aún distante de su alcance total.

La reducción de la jornada docente también ya rige en la comunidad, con topes de 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria.

No obstante, el gobierno regional cuestiona la forma en que se impulsó la reforma a nivel nacional, al considerar que no hubo suficiente coordinación ni precisiones sobre el impacto económico.

¿Qué dice el estudio sobre la reducción de alumnos por aula?

Un informe del centro EsadeEcPol pone en discusión uno de los principales argumentos de la reforma. Según el análisis, la reducción del tamaño de las clases no produce mejoras significativas en el rendimiento académico de los estudiantes .

El estudio señala que los efectos más claros aparecen en otros aspectos del sistema educativo. Se observa una disminución de las interrupciones en el aula y una mejora en el bienestar del profesorado, lo que contribuye a un entorno de enseñanza más ordenado.

También se registra un menor nivel de presión sobre las familias, que reducen el gasto en clases particulares y el tiempo dedicado a apoyar tareas escolares.

Juri Pozzi

Sin embargo, los especialistas advierten que estos beneficios resultan moderados en relación con el costo que implica aplicar la medida a gran escala.

La necesidad de contratar más docentes y ampliar la infraestructura escolar convierte a la reducción de ratios en una política de alto impacto presupuestario.

En ese contexto, el informe sugiere que otras estrategias, como el acompañamiento focalizado a estudiantes con mayores dificultades, podrían ofrecer mejores resultados con menor inversión.