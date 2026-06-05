Un descubrimiento cambia la historia de los leones: científicos descubren que el de las cavernas era una especie distinta mucho antes de lo pensado

Un equipo de investigadores británicos y suecos reveló que el león de las cavernas y el león actual son especies distintas desde hace más de 1,5 millones de años. El hallazgo surge de un análisis de ADN antiguo publicado en la revista Cell.

La investigación permitió reconstruir parte de la evolución de estos grandes depredadores y entender cómo el cambio climático afectó su distribución, sus cruces genéticos y su supervivencia a lo largo de miles de años.

Los científicos estudiaron genomas de fósiles hallados en Europa, Asia y Norteamérica y compararon esos datos con genomas de leones modernos de África y el sur de Asia. Los resultados muestran diferencias genéticas claras entre ambos grupos.

Un descubrimiento cambia la historia de los leones: científicos descubren que el de las cavernas era una especie distinta mucho antes de lo pensado

Cómo descubrieron que el león de las cavernas y el actual eran especies distintas

Los investigadores analizaron 12 genomas de leones de las cavernas procedentes de Austria, Asia y Norteamérica. Los restos fósiles abarcan más de 100.000 años de historia evolutiva.

El ADN fue extraído principalmente de dientes y huesos. También se utilizaron muestras de tejido blando obtenidas de dos cachorros de león de las cavernas encontrados en el norte de Siberia en un estado de conservación excepcional.

Los resultados fueron comparados con 20 genomas de leones modernos. Ese análisis permitió inferir “que se trata de grupos claramente diferenciados, que se separaron evolutivamente hace más de 1,5 millones de años”.

La historia del león de las cavernas ya se conocía parcialmente gracias a fósiles y representaciones en arte prehistórico, pero el estudio genético permitió obtener detalles mucho más precisos sobre su evolución.

Así era el león de las cavernas: más grande, sin melena y adaptado al frío

El estudio también identificó diferencias físicas y biológicas importantes entre el león de las cavernas y los leones actuales.

Los investigadores señalaron que los antiguos depredadores “eran más grandes, tenían el pelo más claro y no poseían melena”. Estas características les permitían adaptarse mejor a los ecosistemas fríos del Pleistoceno en el Hemisferio Norte.

Además, los análisis sugieren que los leones de las cavernas tenían hábitos más solitarios que los leones modernos.

“Las diferencias físicas, como la ausencia de melena, junto con los análisis de isótopos estables que sugieren una dieta más individualista, han llevado a los autores a proponer que los leones de las cavernas eran depredadores fundamentalmente solitarios”.

Ese comportamiento contrasta con las manadas típicas que caracterizan a muchos grupos de leones actuales.

Qué papel tuvo el cambio climático en la evolución de los leones

Uno de los aspectos más importantes del estudio fue la relación entre el cambio climático y la evolución de ambas especies.

Los científicos observaron que los ciclos glaciares alteraron la distribución geográfica de los leones y favorecieron episodios de aislamiento y mestizaje entre distintos linajes.

Según los investigadores, durante los periodos más fríos los leones de las cavernas se desplazaron hacia regiones más al sur y entraron en contacto con leones actuales en zonas como Asia Central y el sudoeste asiático.

Un descubrimiento cambia la historia de los leones: científicos descubren que el de las cavernas era una especie distinta mucho antes de lo pensado (Fuente: shutterstock)

“Nuestros resultados sugieren que el cambio climático del pasado hizo mucho más que remodelar los hábitats. Unió activamente a las especies, creando breves oportunidades de mestizaje que de otro modo no habrían existido”, explicó Love Dalén, director de grupo de investigación en el Centro de Paleogenética de Estocolmo.

El estudio también concluyó que las poblaciones de leones de las cavernas eran muy dinámicas y mantenían conexiones en amplias regiones de Eurasia, algo que ayudó a explicar su diversidad genética.