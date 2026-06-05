Adiós a las bebidas energéticas | Por orden del Gobierno, a partir de esta edad no podrán tomarlas nunca más

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para proteger la salud de los más jóvenes. A través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por el ministro Pablo Bustinduy, se ha iniciado el trámite para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años a nivel nacional.

Esta medida marca un antes y un después en la regulación de estos productos tan populares entre adolescentes. El anuncio se realizó durante un acto por el 25 aniversario de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Adiós a las bebidas energéticas | Por orden del Gobierno, a partir de esta edad no podrán tomarlas nunca más Shutterstock

¿Por qué se prohíben las bebidas energéticas a los menores?

Los motivos se centran en los efectos negativos para la salud, especialmente en el cerebro y el sistema cardiovascular de niños y adolescentes, cuyo desarrollo aún no ha concluido.

Según expertos como la pediatra Paloma Esteban y el doctor Pedro Navarro, estas bebidas generan hiperactividad, alteraciones del sueño (insomnio), aumento del ritmo cardíaco, elevación de la tensión arterial y posibles riesgos de muerte súbita durante el ejercicio físico .

Además, ofrecen un “falso impulso de energía” con alto contenido de azúcar y cafeína, y resultan altamente adictivas.

La ingesta regular se asocia también a sobredosis de cafeína, efectos psicológicos, alteraciones del comportamiento, trastornos cardiovasculares, hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis, según alertas de la OMS y la AESAN. El riesgo se multiplica cuando se mezclan con alcohol: casi un 15 % de los adolescentes que las consumen lo hace.

La prohibición afectaría también hasta los 18 años

La norma principal veta la venta a menores de 16 años. Además, el Gobierno mantiene su intención de ampliar la prohibición hasta los 18 años en el caso de bebidas que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, un nivel habitual en marcas líderes del mercado.

Adiós a las bebidas energéticas | Por orden del Gobierno, a partir de esta edad no podrán tomarlas nunca más Shutterstock

Esta regulación complementará el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que ya prohíbe su venta en centros educativos de todo el país.

La prohibición ya estaba impuesta en dos provincias

Galicia fue pionera en esta materia. Desde el 7 de marzo de 2026 prohíbe tanto la compra como el consumo de bebidas energéticas a todos los menores de edad, con una de las normativas más estrictas.

Asturias también ha avanzado en restricciones similares. Estas experiencias regionales han servido de referencia para la iniciativa estatal.

El Ejecutivo ha sacado a consulta pública el anteproyecto de ley que regulará el acceso a las bebidas energéticas y su publicidad. De esta forma, se busca recoger aportaciones de la ciudadanía y colectivos afectados antes de avanzar hacia su aprobación definitiva.

Según la Voz de Galicia, Bustinduy ha sido claro: “Vamos a insistir las veces que haga falta hasta que esto sea ley” y “vamos a ir todo lo rápido que podamos”.