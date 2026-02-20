El uso del dinero en efectivo ha disminuido en los últimos años, pero sigue siendo una forma habitual de pago en España. Cuando un billete se rompe, se mancha o sufre daños por accidente, muchos ciudadanos dudan si pueden cambiarlo o si han perdido su valor. El Banco de España ha detallado las condiciones para el canje de billetes deteriorados, así como los casos en los que el cambio puede ser rechazado. La normativa establece criterios claros sobre la cantidad mínima que debe conservarse y sobre los daños provocados por dispositivos de seguridad. Según la normativa oficial, los billetes en mal estado pueden canjearse siempre que se conserve más del 50% del billete original. Si se presenta menos de la mitad, el solicitante deberá demostrar que la parte faltante fue destruida accidentalmente. El Banco de España examina cada billete antes de autorizar el reemplazo. Los daños más habituales incluyen roturas, manchas, decoloración o deterioro por uso prolongado. Si el billete mantiene elementos suficientes para su identificación y autenticidad, puede ser sustituido por uno nuevo. El procedimiento es gratuito y puede realizarse en la sede central del Banco de España en Madrid o en cualquiera de sus sucursales en el territorio nacional. Existen casos específicos en los que el canje puede ser rechazado. Algunos sistemas de transporte y almacenamiento de efectivo incorporan dispositivos de seguridad antirrobo que liberan tinta o sustancias especiales si se activan durante un robo. Cuando un billete presenta manchas características de estos sistemas, el Banco de España analiza el caso de forma individual. Si se confirma que procede de un dispositivo activado durante una actividad delictiva, el canje puede denegarse, salvo que lo solicite el legítimo propietario afectado por el robo. Por ello, se recomienda no aceptar billetes manchados con tinta de seguridad, ya que podrían estar vinculados a un delito y no ser reembolsables. Para iniciar el trámite, el ciudadano debe presentar el billete deteriorado en una oficina del Banco de España. En determinados supuestos, se puede requerir un formulario donde se explique el origen del daño. Si el deterioro se debe a un atraco o robo, será necesario aportar la correspondiente denuncia ante las autoridades para verificar la procedencia del billete. Una vez acreditado el origen legítimo, el proceso de sustitución se realiza sin coste. El objetivo de este sistema es garantizar que solo circulen billetes que cumplan estándares adecuados de calidad y seguridad, preservando la confianza en el efectivo dentro de la eurozona.