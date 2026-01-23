El Banco de España avisa sobre las cuentas conjuntas: qué ocurre con el dinero si uno de los titulares fallece.

Las cuentas bancarias en España pueden ser indistintas o solidarias, lo que significa que cualquiera de los titulares puede disponer del dinero por sí solo, sin autorización de los demás, o bien, tener una cuenta conjunta donde se necesita la firma o autorización del resto de titulares para la retirada de dinero.

En este último caso, surge la duda de qué ocurre con ese dinero cuando uno de los titulares fallece. Si esto ocurre, hay que tener en cuenta que este saldo queda retenido de manera parcial para el superviviente y este necesitará contar con ciertos documentos para realizar cambios en los depósitos de la cuenta.

La máxima entidad bancaria recuerda que lo aconsejable es notificar el fallecimiento de alguno de los titulares de la cuenta. Más detalles, a continuación.

Qué pasa si un titular de la cuenta fallece

Cuando uno de los titulares de la cuenta bancaria conjunta fallece, lo ideal es comunicárselo cuanto antes a la entidad. Así lo recuerda el Banco de España.

Esto es especialmente relevante si parte del dinero depositado en ella pertenece a la persona fallecida y puede ser una forma de evitar que existan problemas legales en un futuro.