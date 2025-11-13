Confirmado por el Gobierno | Esta será la nueva edad para jubilarse a partir del 1 de enero de 2026

La edad de jubilación en España volverá a modificarse en 2026, en línea con el calendario progresivo que culminará en 2027 y fijará los 67 años como referencia para quienes no alcancen los 38 años de cotización exigidos.

Desde el 1 de enero de 2026, los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados sólo podrán jubilarse con el 100% de la pensión a los 66 años y 10 meses, dos meses más tarde que en 2025, cuando la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 8 meses.

Confirmado por el Gobierno | Esta será la nueva edad para jubilarse a partir del 1 de enero de 2026

Por su parte, la situación para aquellos trabajadores que sí han cotizado 38 años y tres meses o más es diferente. Estos podrán jubilarse cuando alcancen los 65 años, siempre que acrediten esos 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social.

Por tanto, el tiempo de cotización para poder acceder a la jubilación con 65 años también variará en 2026, que será de 38 años y 3 meses, en lugar de los 38 años exactos exigidos en 2025.

Año Años cotizados Edad de jubilación 2025 38 años y 3 meses o más

Menos de 38 meses y 3 meses 65 años

66 años y 8 meses 2026 38 años y 3 meses o más

Menos de 38 meses y 3 meses 65 años

66 años y 10 meses 2027 38 años y 6 meses o más

Menos de 38 meses y 6 meses 65 años

67 años

Será a partir de 2027 cuando cambien las condiciones para acceder a la pensión de jubilación en función del periodo cotizado. En 2027, para jubilarse con 65 años será necesario cotizar a la Seguridad Social, al menos, 38 años y seis meses. Aquellos que no cumplan con este requisito, deberán esperar a los 67 años.

Jubilación anticipada

Pese a las modificaciones en los requisitos de cotización y edad, los trabajadores con al menos 38 años y 3 meses cotizados podrán seguir accediendo a la jubilación anticipada . Esta opción permite retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria.

Por ejemplo, quien tenga derecho a jubilarse a los 65 años por cumplir con el tiempo mínimo de cotización, podrá hacerlo desde los 63, aunque la pensión se verá reducida en función del adelanto, siendo mayor la penalización cuanto antes se acceda a ella.

Por su parte, los que sí tienen que llegar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse en 2026, podrán acceder a la jubilación anticipada a partir de los 64 años y 10 meses si tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados.

También en este caso tendrán el correspondiente coeficiente de reducción en su pensión de jubilación. En líneas generales, la reducción oscila entre el 21% y el 3,26% en función de si se adelanta entre 24 meses o un mes.