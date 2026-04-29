El sistema público de pensiones en España sigue ajustándose para responder a nuevas realidades sociales. En los últimos años, las reformas han puesto el foco en reforzar la cobertura de colectivos vulnerables, especialmente aquellos con mayores dificultades para acceder al empleo. En ese marco, la pensión de orfandad vuelve a cobrar protagonismo. La Seguridad Social ha planteado la posibilidad de ampliar esta prestación para que determinados beneficiarios la puedan cobrar de por vida, siempre que se cumplan requisitos específicos relacionados con su situación de incapacidad. La propuesta de la Seguridad Social consiste en permitir que la pensión de orfandad en España se perciba sin límite de edad cuando el beneficiario tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta. Esta iniciativa busca garantizar ingresos estables a quienes no pueden desarrollar ninguna actividad laboral. Actualmente, la pensión por orfandad se concede, por norma general, hasta los 21 años, aunque puede extenderse hasta los 25 si el beneficiario no trabaja o tiene ingresos limitados. En determinados casos de discapacidad, ya existen excepciones, pero la propuesta busca consolidar este criterio para garantizar una cobertura permanente en situaciones más graves. El requisito fundamental para acceder a una pensión de orfandad de por vida es contar con el reconocimiento oficial de una incapacidad permanente absoluta. Esta condición implica que la persona no puede desempeñar ningún trabajo, lo que justifica la extensión indefinida de la ayuda. Además, deben cumplirse las condiciones generales del sistema. Entre ellas, que el progenitor fallecido haya cotizado lo suficiente o se encuentre en situación asimilada al alta en el momento del fallecimiento. Este planteamiento responde a la necesidad de adaptar el sistema a situaciones donde la autonomía económica no es posible. La ampliación de la pensión de orfandad en España busca evitar que estos beneficiarios queden desprotegidos al alcanzar una determinada edad. La posible extensión de la pensión por orfandad tendría un impacto directo en personas con alto grado de vulnerabilidad. La principal ventaja sería la estabilidad económica a largo plazo, eliminando la incertidumbre sobre la duración de la prestación. También permitiría reducir la dependencia de otras ayudas sociales, que en muchos casos resultan insuficientes o están sujetas a revisiones periódicas. De este modo, la Seguridad Social avanzaría hacia un modelo más adaptado a la realidad de quienes no pueden incorporarse al mercado laboral. El desarrollo normativo será determinante para conocer el alcance real de la medida. A medida que el Gobierno concrete su aplicación, se definirá cuántas personas podrán beneficiarse y bajo qué condiciones exactas, en un contexto donde la protección social sigue siendo una prioridad en la agenda pública.