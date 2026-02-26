La crisis del alquiler en España continúa presionando a miles de hogares, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. El aumento sostenido de los precios y la escasez de oferta han llevado a muchas familias a destinar una parte significativa de sus ingresos al pago mensual de la vivienda. En este contexto, el Estado mantiene vigentes distintas ayudas al alquiler en 2026, dirigidas a mayores de 65 años, jóvenes y familias vulnerables, dentro del marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda y de programas específicos como el Bono Alquiler Joven. El acceso depende del cumplimiento de requisitos económicos y administrativos concretos. El Bono Alquiler Joven es una de las principales ayudas activas a nivel estatal. Está regulado por el Real Decreto 42/2022 y permite conceder 250 euros mensuales durante un máximo de 2 años a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos limitados. Para acceder a esta ayuda, es necesario que la vivienda sea la residencia habitual y permanente, que el solicitante tenga ingresos inferiores a los límites fijados en relación con el IPREM, y que el importe del alquiler no supere el máximo establecido por cada comunidad autónoma. La gestión corresponde a cada comunidad autónoma, por lo que los plazos y convocatorias deben consultarse en las sedes electrónicas regionales. El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda contempla líneas específicas para personas mayores de 65 años, hogares con ingresos reducidos y familias en situación de vulnerabilidad. Estas ayudas pueden cubrir con carácter general hasta el 40 % o el 50 % del alquiler, dependiendo del perfil del solicitante y de la comunidad autónoma. En determinados supuestos de vulnerabilidad acreditada, el porcentaje puede ser superior. Entre los colectivos prioritarios se encuentran: Aunque cada convocatoria concreta puede variar, los requisitos habituales incluyen: Las solicitudes se tramitan a través de las sedes electrónicas de las comunidades autónomas, que publican los plazos abiertos y la documentación necesaria en cada convocatoria. En un mercado tensionado por la subida de precios, conocer las ayudas al alquiler vigentes en 2026 permite a mayores de 65 años, jóvenes y familias vulnerables acceder a un respaldo público que puede aliviar de forma significativa el esfuerzo económico mensual destinado a la vivienda.