La desaparición de una marca emblemática del comercio deportivo marca un punto de inflexión en el sector minorista en España. La liquidación total de Intersport no solo implica el cierre de aproximadamente 120 tiendas, sino también el fin de un modelo de negocio que durante décadas combinó franquicias y gestión local con alcance nacional. La decisión judicial que ordenó la liquidación dejó sin margen a la compañía, que no logró sostener su actividad frente a una deuda creciente. La medida impacta de lleno en trabajadores, franquiciados y consumidores, en un contexto de transformación del consumo y creciente competencia en el mercado deportivo. En los últimos meses, los locales comenzaron a vaciar sus estanterías con fuertes descuentos, en una escena que se repite en distintas ciudades. La salida de la firma deja un vacío que otros actores del sector buscan ocupar, en especial gigantes como Decathlon, que ya se posicionan para captar esa demanda. El cierre de Intersport no responde a un hecho aislado, sino a un proceso de deterioro financiero sostenido en el tiempo. La empresa arrastraba una deuda que terminó por volverse insostenible, lo que obligó a iniciar un concurso de acreedores en marzo de 2025. A partir de ese momento, la compañía intentó negociar con sus acreedores para evitar el desenlace. Propuso quitas significativas y plazos extendidos para reestructurar sus obligaciones, pero no logró reunir el respaldo necesario para avanzar con el plan. La falta de acuerdo aceleró el desenlace. El 30 de julio de 2025, el juzgado mercantil correspondiente dictó la liquidación total, lo que implicó la venta de activos y el cierre progresivo de operaciones. En los hechos, esto selló el final de la marca en el país. El cierre de cerca de 120 tiendas genera un efecto inmediato en el mapa comercial del deporte en España. La red incluía tanto locales propios como franquicias, lo que amplifica el impacto en distintas escalas del negocio. Para los trabajadores, la incertidumbre domina el escenario. Muchos puestos quedan en riesgo mientras avanza el proceso de liquidación. En paralelo, los franquiciados enfrentan un panorama complejo al perder el respaldo de la marca y su estructura comercial. En términos de mercado, la salida de Intersport abre una oportunidad para sus competidores. Empresas consolidadas buscan absorber esa cuota de clientes en un contexto de cambio en los hábitos de consumo, donde el comercio electrónico y las grandes cadenas ganan protagonismo. El caso refleja una tendencia más amplia en el retail: la necesidad de adaptación constante frente a nuevas dinámicas económicas y digitales. La desaparición de esta cadena histórica no solo cierra una etapa, sino que redefine el equilibrio del sector deportivo en España.