La Agencia Tributaria permite consultar online si tienes deudas pendientes y pagarlas desde su sede electrónica.

La Agencia Tributaria permite consultar online si tienes deudas pendientes y pagarlas desde su sede electrónica. El trámite se hace con un sistema de identificación digital y, una vez abonada la deuda, se obtiene un justificante del pago.

Qué se necesita para consultar las deudas

Para entrar en el servicio de consulta de deudas hace falta identificarse con Cl@ve, certificado electrónico, DNI electrónico o eIDAS. La aplicación muestra el NIF del titular de la identificación utilizada, que puede cambiarse por el de un tercero si se cuenta con el apoderamiento adecuado.

Qué información muestra la consulta

Para cada deuda pendiente, la sede muestra la clave de liquidación, el objeto tributario, el importe pendiente, el período y la situación actual. Al pulsar sobre la clave de liquidación se abre el detalle de la deuda, desde donde también se puede pagar con el botón “Pagar”.

Para entrar en el servicio de consulta de deudas hace falta identificarse con Cl@ve, certificado electrónico, DNI electrónico o eIDAS.

Cómo pagar las deudas por internet

Desde la pantalla de consulta hay tres opciones: pagar todas las deudas de una vez, pagar solo algunas marcando las casillas correspondientes o hacer un pago parcial de una deuda. En los dos primeros casos los importes no se pueden modificar. En el pago parcial se indica libremente la cantidad, y la deuda sigue apareciendo en la lista hasta que se pague por completo.

Las formas de pago online son el adeudo en cuenta, la tarjeta o Bizum y la transferencia. En el caso de la transferencia, la cuenta debe pertenecer a una entidad no colaboradora con la Agencia Tributaria. Para una deuda concreta también se puede obtener el documento de ingreso en PDF para pagar presencialmente en una entidad colaboradora.

Qué pasa después de pagar

Tras pagar con cargo en cuenta, tarjeta o Bizum, la sede muestra el NRC (Número de Referencia Completo), que sirve como justificante, y permite descargar un PDF con la información. También se puede solicitar un certificado de estar al corriente.