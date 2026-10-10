El lunes 2 de noviembre de 2026 es festivo solo en nueve comunidades autónomas.

El 1 de noviembre de 2026 cae en domingo y, en nueve comunidades autónomas, el festivo de Todos los Santos se traslada al lunes 2. Allí, quienes trabajan de lunes a viernes podrán enlazar tres días seguidos de descanso, de sábado a lunes.

Se trata de una fiesta que el BOE recoge solo para algunos territorios, así que en el resto de España el lunes será laborable, salvo que tu convenio o tu municipio fijen otra cosa.

Dónde es festivo el lunes 2 de noviembre de 2026

La resolución de la Dirección General de Trabajo del 17 de octubre de 2025, publicada en el BOE el 28 de octubre de 2025, incluye el día siguiente a Todos los Santos como fiesta laboral en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra.

En esas nueve comunidades, la jornada del lunes 2 será festiva para quienes trabajan de lunes a viernes, con lo que el descanso se extiende desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes.

Quienes tengan festivo el lunes 2 podrán viajar tres días seguidos.

Dónde se trabaja con normalidad

En Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja, la Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla, el calendario del BOE no incluye el 2 de noviembre, por lo que el lunes será un día laborable.

Antes de organizar una escapada conviene revisar también las fiestas locales de tu municipio, de hasta dos días al año según el Real Decreto 2001/1983, y lo que establezca tu convenio colectivo.

El siguiente lunes trasladado llegará en diciembre

El mismo calendario recoge el lunes 7 de diciembre, siguiente al Día de la Constitución, como festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, la Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Como el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, es martes y festivo en toda España, en esos territorios el descanso podrá enlazar cuatro días, de sábado a martes.