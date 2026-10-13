Estados Unidos refuerza su presencia militar en España con la llegada del sexto destructor lanzamisiles a la base naval de Rota, en Cádiz.

La presencia militar de Estados Unidos en España se reforzará este jueves 15 de octubre de 2026 con la llegada del USS John Basilone (DDG-122) a la base naval de Rota, en Cádiz. Se trata del sexto destructor lanzamisiles estadounidense destinado a estas instalaciones y su incorporación completará la ampliación acordada entre ambos países en 2022.

El buque, que hasta ahora tenía su base en Mayport, Florida, dispone del sistema de combate Aegis y de lanzadores verticales Mk 41, compatibles con misiles de crucero Tomahawk. Su despliegue refuerza el componente naval del escudo antimisiles de la OTAN.

La llegada también tendrá consecuencias económicas y sociales para la zona. El destructor incorporará más de 300 tripulantes y sus familias a la comunidad estadounidense de Rota. Además, Navantia mantiene un contrato de reparación y mantenimiento de buques de la Marina de Estados Unidos, cuya actividad se concentra en la base gaditana.

El USS John Basilone cuenta con sistemas de lanzamiento Mk 41 compatibles con misiles Tomahawk y capacidad de defensa antiaérea y antimisiles. Generado con IA.

¿Cómo es el USS John Basilone, el nuevo destructor de Estados Unidos que llega a España?

El USS John Basilone es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, variante Flight IIA, que entró oficialmente en servicio el 9 de noviembre de 2024. Se trata de un buque militar diseñado para desarrollar operaciones de defensa aérea, guerra antisubmarina y protección frente a amenazas de misiles.

La embarcación está equipada con el sistema de combate Aegis, que permite integrar sensores, radares y armamento para identificar y responder a distintas amenazas. Sus características técnicas oficiales incluyen dos sistemas de lanzamiento vertical Mk 41, con un total de 96 celdas, compatibles con diferentes tipos de misiles, incluidos los Tomahawk.

Entre sus principales capacidades destacan:

Misiles Tomahawk: armamento de crucero destinado a ataques contra objetivos a larga distancia.

Lanzadores Mk 41: sistemas verticales que permiten emplear diferentes tipos de misiles según la misión.

Defensa antiaérea y antimisiles: capacidad para proteger unidades navales y responder a amenazas aéreas.

Helicópteros embarcados: capacidad para operar dos helicópteros de la familia Seahawk, utilizados en misiones de vigilancia y guerra antisubmarina.

La Armada estadounidense identifica al buque como una unidad Flight IIA. Esta precisión es importante porque el material periodístico aportado lo describe como Flight III, una clasificación que no coincide con la documentación oficial de la US Navy.

¿Por qué Estados Unidos despliega un sexto destructor en la base naval de Rota?

La incorporación del USS John Basilone responde a un acuerdo alcanzado en junio de 2022 durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. En aquel encuentro, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, acordaron ampliar de cuatro a seis los destructores desplegados en Rota.

La ampliación comenzó a materializarse con la llegada del USS Oscar Austin en octubre de 2024. Ahora, el USS John Basilone completará el número previsto de buques destinados a la instalación militar compartida por España y Estados Unidos.

Estos destructores forman parte del componente naval de la defensa antimisiles de la OTAN, aunque también pueden participar en otras misiones internacionales de seguridad marítima, protección de rutas comerciales y respuesta a amenazas militares.

¿Cuánto cuesta el mantenimiento total de los destructores estadounidenses en Rota?

La llegada del sexto destructor también pone el foco en los contratos de mantenimiento naval que desarrolla Navantia en Cádiz. La empresa pública española es uno de los principales proveedores de servicios de reparación y apoyo técnico para los buques de la US Navy destinados en Rota.

Según la información de El País, el mantenimiento de estos destructores se ha situado en torno a los 90 millones de euros anuales, una cifra que corresponde al conjunto del programa y no al mantenimiento exclusivo del USS John Basilone.

Por su parte, Navantia anunció oficialmente el 23 de enero de 2021 la adjudicación de un contrato para reparar y mantener destructores de la clase Arleigh Burke y otros buques de la Marina estadounidense. El acuerdo tiene vigencia hasta enero de 2028 y un importe máximo de 822,4 millones de euros.

La compañía señaló que el contrato podría generar más de 1.000 empleos directos al año. No obstante, el importe máximo del acuerdo no equivale a un gasto anual garantizado y no se ha confirmado qué modificación contractual podría producirse por la llegada del sexto destructor.

¿Qué cambiará en Rota con la llegada de más de 300 militares estadounidenses?

El mantenimiento de los destructores estadounidenses supone un contrato millonario para Navantia, mientras la llegada del nuevo buque incorporará más de 300 tripulantes a Rota. Wikimedia Commons

El USS John Basilone trasladará a España a más de 300 miembros de su tripulación, que se incorporarán, junto con sus familias, a la comunidad estadounidense vinculada a la base naval de Rota.

Las instalaciones ya cuentan con una presencia de alrededor de 6000 estadounidenses, entre militares, personal civil y familiares, según los datos difundidos sobre el despliegue. Esta nueva incorporación supone un aumento de la actividad vinculada a la instalación militar.

La ampliación también ha requerido adaptar las infraestructuras de la base, con instalaciones destinadas al mantenimiento de buques y al apoyo de operaciones con helicópteros.

La llegada del destructor podría incrementar la demanda de viviendas, comercios y servicios en Rota y su entorno, aunque todavía no se han difundido estimaciones oficiales sobre el impacto económico específico de esta incorporación.