Cómo cobrar por Bizum los premios de la Lotería de Navidad y cuál es la cantidad máxima para hacerlo

La Navidad ya se palpita en la mayoría de los pueblos y ciudades de España. Las calles se encuentran adornadas con luces y decoración navideña. Y es que esta fecha tan señalada viene acompañada de uno de los eventos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de Lotería .

Desde hace meses, los españoles compran sus décimos con la esperanza de que su número sea cantado por los niños de San Ildefonso y lograr así el ansiado Gordo, cuya serie reparte cuatro millones de euros.

El próximo 22 de diciembre se repartirán los premios de la Lotería de Navidad. ¿Cuántos premios habrá en esta nueva edición?

El próximo 22 de diciembre también se distribuirán otros premios que van desde 60.000 hasta 1.250.000 euros, además de pedreas, aproximaciones y terminaciones.

Si tu número resulta ganador y aparece entre las bolas extraídas, podrás cobrar el importe correspondiente por distintas vías, ya sea en un punto de venta u a través de una entidad bancaria, según la cuantía obtenida.

Cómo hacerlo paso a paso

Cuando el premio de un décimo o resguardo es inferior a 2000 euros, deberás cobrarlo en alguno de los 10.869 puntos de venta a partir de la tarde del mismo día del sorteo. Los premios que son dotados por esta suma, además de en metálico, se podrán cobrar por Bizum, ya que este tipo de establecimientos fueron los primeros comercios físicos en adoptar este método de pago.

Para cobrar los premios de la Lotería a través de Bizum, necesitas tener el servicio activado en tu móvil y que tu banco permita utilizar esta forma de pago y cobro inmediato. El proceso es sencillo: solo debes acceder a la aplicación y elegir la opción de generar un código QR Bizum.

Si quieres agilizar el trámite, también puedes escanear el QR del propio establecimiento, que te llevará directamente al proceso. Después, solo tendrás que mostrar tu código al lotero para que lo escanee y valide la operación. Una vez realizada, ambas partes recibirán una notificación que confirma que el cobro se completó correctamente.

Este método de cobro está solo disponible para los números que han sido premiados con menos de 2000 euros. En caso de que tu décimo supere esta dotación, deberás cobrarlo en las entidades financieras autorizadas, que son las de BBVA y CaixaBank.

