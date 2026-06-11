Autorización de viaje para menores: cómo tramitarla antes de Semana Santa y cuánto tarda. Foto (archivo)

Miles de turistas visitan cada año España, Francia, Italia y Alemania sin necesidad de solicitar una visa de larga duración. Sin embargo, existe una infracción migratoria que puede derivar en sanciones, órdenes de salida obligatoria e incluso expulsiones: permanecer más tiempo del autorizado dentro del espacio Schengen .

La regla está contemplada en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399, conocido como Código de Fronteras Schengen. La normativa establece que los ciudadanos de terceros países pueden permanecer un máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días en el territorio Schengen.

Superar ese límite convierte la estancia en irregular. En consecuencia, las autoridades migratorias de los Estados miembros pueden iniciar procedimientos de retorno de acuerdo con la Directiva 2008/115/CE de la Unión Europea, conocida como Directiva de Retorno.

¿Qué infracción puede provocar la expulsión de un turista?

La infracción consiste en permanecer en el espacio Schengen más allá del tiempo autorizado. Aunque muchos viajeros creen que el límite de 90 días se aplica a cada país por separado, la normativa europea indica que el cálculo se realiza sobre el conjunto del espacio Schengen y no sobre cada nación de forma individual.

Esto significa que los días pasados en España, Francia, Italia, Alemania u otros países Schengen se suman dentro del mismo cómputo de 90 días cada 180 días, según el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399.

La Comisión Europea y las autoridades migratorias de los Estados miembros consideran que una persona incurre en permanencia irregular desde el momento en que supera el plazo permitido. Incluso un solo día adicional puede ser considerado una infracción administrativa.

¿Qué infracción puede provocar la expulsión de un turista? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué consecuencias puede tener exceder el tiempo permitido?

La Directiva 2008/115/CE establece que los ciudadanos de terceros países que permanezcan de forma irregular deben quedar sujetos a procedimientos de retorno. Como regla general, las autoridades suelen conceder primero un plazo para la salida voluntaria antes de adoptar medidas más severas.

No obstante, la misma normativa permite que una decisión de retorno vaya acompañada de una prohibición de entrada en determinados casos, especialmente cuando la persona no cumple con la obligación de abandonar el territorio dentro del plazo establecido.

¿Qué consecuencias puede tener exceder el tiempo permitido?

Además de las posibles multas previstas por las legislaciones nacionales, una permanencia irregular puede generar restricciones para volver a ingresar al espacio Schengen durante varios años. La duración de estas prohibiciones se analiza caso por caso, aunque la normativa europea señala que, en principio, no deberían superar los cinco años.

Por este motivo, los especialistas en derecho migratorio recomiendan controlar cuidadosamente los días de estancia y utilizar las herramientas oficiales de cálculo de permanencia antes de planificar viajes prolongados por Europa. La diferencia entre una visita legal y una infracción migratoria puede depender de apenas unos días.