La aldea más diminuta del país cuenta con solo seis calles: seduce a los turistas por sus hogares tradicionales (foto: Pexels).

Ubicado en la comarca de L’Horta Sud, en Valencia, Llocnou de la Corona es uno de esos lugares de España que sorprenden por su tamaño y encanto. Con apenas seis calles y una superficie mínima, este pequeño municipio se ha convertido en una curiosidad turística de la Comunitat Valenciana.

Su ambiente tranquilo y sus fachadas tradicionales invitan a pasear sin prisa y a disfrutar de la esencia de los pueblos de antaño. De ese modo, a tan solo unos minutos de València capital, Llocnou de la Corona es un destino perfecto para una excursión corta.

Además de su valor histórico, ofrece la oportunidad de realizar una visita relajada, ideal para los amantes de la fotografía, el turismo rural y las escapadas culturales.

La historia del pueblo más diminuto de España

El origen de Llocnou de la Corona se sitúa en el siglo XVII, cuando fue establecido un convento en la región en 1676. A medida que transcurrieron los años, el convento fue abandonado, pero a su alrededor comenzaron a construirse viviendas y barracas para los trabajadores de las tierras adyacentes. Así se gestó este pequeño núcleo de población, reconocido desde entonces como La Corona.

La aldea más diminuta del país: posee apenas seis calles y atrae a los turistas por sus casas tradicionales (foto: Pexels).

La presente Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, que se erige como uno de los símbolos más significativos del municipio, fue edificada sobre el terreno de la antigua ermita. Su construcción inició en 1899 y culminó en 1902, adoptando un estilo neogótico que aún conserva su elegancia original.

En su interior, los visitantes tienen la oportunidad de admirar un retablo neoclásico y experimentar una atmósfera que evoca la historia viva del lugar.

El pueblo más pequeño del país: tiene solo seis calles y atrae a los turistas por sus viviendas tradicionales (foto: Pexels).

Atracciones en Llocnou de la Corona

No obstante su reducida superficie, Llocnou de la Corona alberga diversos lugares que merecen ser explorados:

Iglesia de la Virgen del Rosario : el edificio más significativo del municipio, con un interior adornado con elementos de estilo neoclásico.

Fachadas tradicionales : las viviendas del casco urbano conservan el atractivo de la arquitectura valenciana de épocas anteriores.

Calles tranquilas y peatonales : ideales para ser recorridas a pie, disfrutar del sosiego y capturar imágenes.

Fiesta mayor del Corpus Christi : una festividad local que congrega a todos los residentes, conocidos como llocnouïns.

Entorno natural cercano: desde este punto se puede acceder con facilidad al Parque Natural de l’Albufera, un lugar idóneo para la observación de aves y paseos en barco.

Cómo llegar en coche desde ciudades cercanas: rutas y tiempos

El acceso a Llocnou de la Corona resulta sumamente sencillo dada su proximidad a la capital valenciana. Desde Valencia, es necesario tomar la V-31 o la CV-400 en dirección sur y seguir las indicaciones hacia Llocnou de la Corona; el trayecto no excede los 15 minutos en automóvil.

Desde Torrent, se puede acceder a través de la CV-36 hasta enlazar con la CV-400, recorriendo únicamente 12 kilómetros. Si se parte desde Silla o Catarroja, el viaje también resulta breve: es suficiente con seguir la carretera local que conecta los municipios de L’Horta Sud, con una distancia aproximada de 10 minutos.