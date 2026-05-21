En el mercado de Euro y libra esterlina, la cotización se mantuvo casi plana en el último año (-0.02%), pero registró una caída más marcada en la última semana (-0.95%), reflejando presión bajista reciente.

En la sesión de apertura de este jueves, 21 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8642 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,13% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con la semana anterior. Este crecimiento refleja una mayor confianza por parte de los inversionistas, impulsando su demanda en el mercado.

Sin embargo, es importante destacar que esta tendencia puede ser susceptible a cambios, dependiendo de factores económicos y políticos que afecten la estabilidad de la moneda. Un seguimiento continuo de la situación será crucial para entender su evolución futura.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 3.25%, que es menor al 3.70% de su volatilidad anual, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.