La cotización de las activos de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 21 de mayo de 2026 es de 19,49 euros y documentan un total de 130.246 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,59%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. registró oscilaciones frecuentes con predominio de avances y un día de estabilidad; tras tres jornadas alcistas consecutivas, cerró con un retroceso, dejando un saldo ligeramente positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 15.68%, lo que es superior a la volatilidad anual del 15.06%. Este aumento en la volatilidad semanal indica que su comportamiento ha sido inestable y ha presentado muchas variaciones en este período, en comparación con la estabilidad que mostró a lo largo del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica.

Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.