En la sesión de apertura de este jueves, 21 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8926 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,21% en relación con el día anterior.

La cotización del euro frente al yuan mostró una tendencia bajista, con un cambio de -0.25% en la última semana y una variación de -6.29% en el último año, reflejando una depreciación sostenida.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia a la baja en relación con los días anteriores. Este cambio se ha observado en las últimas jornadas, donde un descenso en su valor ha marcado la pauta.

Este comportamiento sugiere un debilitamiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual podría estar influenciado por factores económicos internos y externos. Es crucial monitorear cómo esta tendencia podría afectar el comercio y la inversión en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.78%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que la volatilidad anual ha sido del 6.69%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.