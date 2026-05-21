En la apertura de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,22 euros y registran un volumen de 30873 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre fue volátil con alternancia frecuente, ligera presión bajista y cierre estable, lo que sugiere pérdida de impulso y posible fase de consolidación.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre presentó una volatilidad del 16.90 %, que es menor que la volatilidad anual del 22.49 %. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el comportamiento observado en el período anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia.

Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.